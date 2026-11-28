В ночь на 28 ноября 2026 года, по данным Минобороны РФ, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 1246 украинских беспилотников над 16 регионами России, что стало одним из самых массированных налетов. Подробнее — в подборке “Ъ”.

