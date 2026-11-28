Россия пережила одну из самых масштабных атак беспилотников ВСУ
В ночь на 28 ноября 2026 года, по данным Минобороны РФ, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 1246 украинских беспилотников над 16 регионами России, что стало одним из самых массированных налетов. Подробнее — в подборке “Ъ”.
В ночь на 28 ноября 2026 года, по данным Минобороны РФ, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 1246 украинских беспилотников над 16 регионами России.
Атака затронула девять регионов Центрального федерального округа, ряд областей на юге России и Поволжье.
Москва и Московская область
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, с 23:00 до 07:00 в сторону столицы летели 462 дрона: 123 из них сбили на подлете к Москве, остальные нейтрализовали на дальних подступах.
Мэр сообщил, что на местах падения обломков БПЛА работают экстренные службы.
Официально о пострадавших и разрушениях не сообщалось.
Курская область
В Хомутовском районе при ударе беспилотника по автомобилю погиб 22-летний мужчина и еще двое были госпитализированы.
В Курске повреждены фасады и остекление четырех многоквартирных домов и торгового центра «МегаГРИНН».
Всего за прошедшие сутки (с 09:00 27 ноября до 09:00 28 ноября), сообщил губернатор региона Александр Хинштейн, над Курской областью были сбиты 202 украинских беспилотника.
Белгородская область
ВСУ за сутки 173 раза атаковали Белгородскую область, сообщил губернатор Александр Шуваев.
Пострадали 14 человек, включая подростка. Девять из них госпитализированы, причем двое находятся в тяжелом состоянии.
В Губкине на территории предприятия повреждена линия электропередачи.
Брянская область
Губернатор Егор Ковальчук сообщил о более чем 500 сбитых БПЛА за сутки.
В регионе под удар попал автобус агропромышленной компании «Мираторг». В результате происшествия травмы получили девять человек, среди которых шестеро сотрудников предприятия и местные жители.
Еще один беспилотник нанес удар по предприятию в Стародубе. Там медицинская помощь потребовалась 34-летнему мужчине.
Ростовская область
Губернатор Юрий Слюсарь заявил об уничтожении более 50 дронов над Новошахтинском и еще семью районами области: Боковском, Красносулинском, Верхнедонском, Обливском, Шолоховском, Усть-Донецком и Чертковском.
Глава региона добавил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле уточняется.
Самарская область
Как сообщил губернатор Вячеслав Федорищев, была отражена попытка атаки на промпредприятия Самарской области.
По данным оперативных служб, погибших и пострадавших в результате атаки БПЛА на регион нет.
Работа аэропортов
Ночью и утром Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск самолетов в московских аэропортах Внуково и Домодедово, а также в воздушных гаванях Калуги, Пензы, Тамбова, Саратова, Самары, Бугульмы, Уфы и Краснодара.
К утру большинство ограничений было снято.