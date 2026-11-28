Водителей просят заранее планировать маршруты поездок и быть внимательными. За справками о ситуации на федеральных трассах можно обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу ФКУ «Поволжуправтодор» по телефонам: 8 (8412) 55-11-04 и 8 (908) 531-10-68.