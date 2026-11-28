На подъезде к Оренбургу ограничили движение на участке М-5 «Урал»
Чиновники просят водителей заранее планировать маршруты поездок
Движение транспорта временно ограничено на участке федеральной трассы М-5 «Урал». Об этом сообщили в министерстве транспорта Самарской области.
Ограничение действует с 39-го по 59-й километр. Объезд организован по автодороге Дубовый Умет — Ровно-Владимировка — Подъем-Михайловка — Дмитриевка.
Водителей просят заранее планировать маршруты поездок и быть внимательными. За справками о ситуации на федеральных трассах можно обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу ФКУ «Поволжуправтодор» по телефонам: 8 (8412) 55-11-04 и 8 (908) 531-10-68.