Самым популярным напитком оказалось тихое вино. На втором месте по числу заказов — виски, на третьем — игристое. В топ также вошли коньяк, водка, ром и пиво. Чаще всего такую продукцию заказывают к праздникам. Пиковой стала неделя перед весенними праздниками в марте. Заказов тогда было вдвое больше обычного, а спрос на игристое вырос в 2,5 раза.