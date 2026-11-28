Аналитики маркетплейса изучили алкогольные предпочтения петербуржцев
Основная аудитория покупателей алкоголя — мужчины и женщины 35–54 лет
Примерно за месяц до новогодних праздников аналитики «Мегамаркета» решили выяснить, какие алкогольные напитки петербуржцы выбирают чаще всего. Для этого они изучили заказы жителей города за 2026 год.
Самым популярным напитком оказалось тихое вино. На втором месте по числу заказов — виски, на третьем — игристое. В топ также вошли коньяк, водка, ром и пиво. Чаще всего такую продукцию заказывают к праздникам. Пиковой стала неделя перед весенними праздниками в марте. Заказов тогда было вдвое больше обычного, а спрос на игристое вырос в 2,5 раза.
Основная аудитория — петербуржцы 35–54 лет, на них приходится 74% заказов. Предпочтения мужчин и женщин различаются: мужчины чаще берут виски, женщины — тихое и игристое вино. Заметна и разница в среднем чеке — около 2250 рублей на виски против 1875 рублей на вино. При этом виски остается самой дорогой категорией среди всех напитков.
Среди тихих вин петербуржцы выбирают белые сухие и полусухие из винограда сортов совиньон блан, шардоне и рислинг. В категории игристых лидирует просекко, преимущественно сухое и брют.
Виски предпочитают покупать в литровых бутылках. Коньяки и бренди — с выдержкой три и десять лет. Предпочтения в пиве — лагер и пшеничные сорта.