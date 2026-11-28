Ольга Абрамова: резиденты ТОР в Удмуртии освоили 12 млрд рублей инвестиций
Врио главы Удмуртии встретилась с министром экономического развития России
Объем освоенных инвестиций резидентами территорий опережающего развития (ТОР) в Удмуртии превысил 12 млрд руб. Об этом врио главы республики Ольга Абрамова рассказала на встрече в Москве с министром экономического развития России Максимом Решетниковым 27 ноября.
«В Удмуртии действуют две ТОР (“Глазов” и “Сарапул”.— “Ъ-Удмуртия”), на которых работают 34 резидента <...> Создано 4,2 тыс. рабочих мест, объем налоговых отчислений в бюджет региона составил порядка 1,7 млрд руб.»,— сказала госпожа Абрамова (цитата пресс-службы главы).
Стороны обсудили и другие инвестпроекты. По предварительной оценке, рост экономики в 2026 году составит 2,3%.
Напомним, ТОР «Сарапул» запустилась в сентябре 2017 года, «Глазов» — в феврале 2019-го. Ведется обустройство инфраструктуры для будущей особой экономической зоны (ОЭЗ) «Ижевск»: получить этот статус планировалось в 2026 году.