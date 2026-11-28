Напомним, ТОР «Сарапул» запустилась в сентябре 2017 года, «Глазов» — в феврале 2019-го. Ведется обустройство инфраструктуры для будущей особой экономической зоны (ОЭЗ) «Ижевск»: получить этот статус планировалось в 2026 году.