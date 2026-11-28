На Кубани синоптики прогнозируют дожди с мокрым снегом
С 28 ноября погода в Краснодарском крае начнет ухудшаться. Как сообщил в соцсетях ведущий синоптик «Фобоса» Михаил Леус, в регионе пройдут дожди, переходящие в мокрый снег, а температура воздуха не поднимется выше отметки в +5 градусов.
Метеорологические условия на территории региона сформирует холодный атмосферный фронт, который закроет небо плотными облаками, вызовет дожди, переходящие в мокрый снег. Продолжится понижение температуры, сообщил Михаил Леус.
По прогнозам синоптика, ближе к вечеру похолодает до 0. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 766 мм рт. ст., что является превышением нормы.