С 28 ноября погода в Краснодарском крае начнет ухудшаться. Как сообщил в соцсетях ведущий синоптик «Фобоса» Михаил Леус, в регионе пройдут дожди, переходящие в мокрый снег, а температура воздуха не поднимется выше отметки в +5 градусов.