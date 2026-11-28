Уничтожены более 1,2 тысяч БПЛА над Ростовской областью и другими регионами
Ростовская область оказалась среди регионов, над которыми минувшей ночью дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили украинские беспилотники. Всего над территориями 16 регионов России сбили 1 246 аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Помимо Ростовской области, беспилотники уничтожили над Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Смоленской, Воронежской, Калужской, Тульской, Волгоградской, Саратовской и Самарской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и Башкортостаном.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», минувшей ночью средства ПВО уничтожили более 70 беспилотников над Новошахтинском и семью районами Дона.