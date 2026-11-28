Ростовская область оказалась среди регионов, над которыми минувшей ночью дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили украинские беспилотники. Всего над территориями 16 регионов России сбили 1 246 аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.