В Новошахтинске и семи районах Дона уничтожили более 50 БПЛА
Более 50 беспилотников уничтожили минувшей ночью в Ростовской области. Информацию об отражении воздушной атаки сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Беспилотники сбиты в Новошахтинске, а также в Боковском, Верхнедонском, Красносулинском, Обливском, Усть-Донецком, Чертковском и Шолоховском районах.
Сведения о пострадавших и повреждениях на земле уточняются.
В Ростовской области продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку атак БПЛА и публикацию таких материалов в интернете.