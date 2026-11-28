Пермский край занял третье место среди регионов России по доле безаварийных водителей. Согласно данным Российского союза автостраховщиков, с 1 октября 2025 года по 30 сентября 2026 года, доля владельцев авто с максимальной скидкой по коэффициенту бонус-малус составил 48,5%. Про этом среднероссийский показатель составляет 41%