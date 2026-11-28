Аэропорт Краснодара утром 28 ноября временно ограничил полеты
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В аэропорту Краснодар (Пашковский) утром 28 ноября введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем MAX-канале сообщила пресс-служба Росавиации.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнили в ведомстве.
Согласно действующему NOTAM, аэропорт Краснодар принимает регулярные рейсы с 9:00 до 23:00.
UPD: В 9.07 28 ноября ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодар были сняты.