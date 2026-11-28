В субботу, 28 ноября, Санкт-Петербургу прогнозируют мягкую зимнюю погоду. В городе на Неве будет легкий мороз без снегопада за счет влияния мощного антициклона, сообщили в «Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».