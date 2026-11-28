Мощный антициклон сбережет Петербург от снегопада 28 ноября
В субботу, 28 ноября, Санкт-Петербургу прогнозируют мягкую зимнюю погоду. В городе на Неве будет легкий мороз без снегопада за счет влияния мощного антициклона, сообщили в «Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Небо будет облачным с прояснениями. Температура воздуха днем составит -1 градус, ночью опустится до -3.
Ветер северо-западных направлений порывами будет достигать 7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 780 мм ртутного столба, что существенно выше нормы.
Самая высокая температура воздуха 28 ноября зафиксирована в 2011 году. Она составила +8,8 градуса.
Холоднее всего было в 1984 году. Температура опустилась до -19,2 градуса.