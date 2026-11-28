В Дагестане руководителей компании обвинили в неуплате 70,9 млн рублей налогов
В Дагестане перед судом предстанут генеральный директор коммерческой организации и ее фактическая владелица. Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 70,9 млн руб., использовании поддельных платежных документов и легализации преступных доходов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
По версии следствия, обвиняемые искусственно разделили финансово-хозяйственную деятельность компании, перенаправив часть реализации продукции и выручки на подконтрольную организацию. При этом в бухгалтерской и налоговой отчетности отражались недостоверные сведения о доходах. В результате компания не уплатила налоги на сумму более 70,9 млн руб.
Кроме того, по данным прокуратуры, генеральный директор изготовил и использовал поддельные платежные поручения на сумму свыше 9,8 млн руб. Полученные в результате уклонения от налогов средства обвиняемые легализовали, перечисляя их со счета компании на счета индивидуальных предпринимателей под видом оплаты услуг, которые фактически не оказывались.
В зависимости от роли и степени участия фигурантам предъявлены обвинения по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов организацией), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).
Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в Кировский районный суд Махачкалы для рассмотрения по существу.