В Дагестане перед судом предстанут генеральный директор коммерческой организации и ее фактическая владелица. Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 70,9 млн руб., использовании поддельных платежных документов и легализации преступных доходов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.