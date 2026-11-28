«Ключевой риск — отсутствие полноценной защиты»
Экономист Ирина Рындина — о распространении нелегального кредитования и псевдоинвестпроектов на Кубани
За девять месяцев 2026 года Банк России выявил в Краснодарском крае 50 компаний и частных лиц с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Это на 43% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Большинство нарушителей занимались нелегальным кредитованием, также регулятор обнаружил незаконное привлечение инвестиций и финансовые пирамиды. Рост числа таких участников связан не только с изменением методики учета, но и с распространением новых схем и использованием цифровых каналов привлечения клиентов, считает кандидат экономических наук, доцент кафедры экономического анализа, статистики и финансов КубГУ Ирина Рындина.
«Рост числа выявленных финансовых нелегалов произошел за счет распространения нелегальных схем и повышения эффективности их выявления, в том числе благодаря расширению источников данных и изменению подходов к учету. Объяснить динамику только статистическим эффектом нельзя: на нее также повлияло появление новых псевдоинвестиционных проектов и использование цифровых каналов привлечения клиентов. Большая часть выявленных нелегалов занималась незаконным кредитованием.
Главным фактором популярности таких схем является финансовая уязвимость части населения и привлекательность обещаний быстрых денег.
Нелегальное кредитование востребовано у людей с высокой долговой нагрузкой и испорченной кредитной историей, которым недоступны услуги банков и МФО. Их привлекают скорость получения денег и отсутствие формальных требований к заемщикам. Некоторые готовы рисковать даже единственным жильем ради сиюминутной выгоды.
Псевдоинвестиционные проекты обещают более высокий заработок, чем традиционные инструменты сбережения. Мошенники используют популярные темы — искусственный интеллект, криптовалюты, цифровые активы и инвестиции в недвижимость, — создавая иллюзию технологичности, профессионализма и эксклюзивного доступа к инвестиционным возможностям. Доверие к таким проектам формируется через видеоролики и рекламные объявления в цифровой среде.
Ключевой риск нелегального кредитования — отсутствие полноценной правовой и финансовой защиты. В случае псевдоинвестиционных проектов граждане рискуют полностью потерять вложения.
Организаторы могут выплачивать первые суммы для создания иллюзии успешного инвестирования, однако зачастую эти выплаты производятся за счет денег новых участников. Дополнительные риски связаны с переводами в криптовалюте и на счета третьих лиц, отсутствием договора с регулируемым финансовым посредником и невозможностью вернуть средства.
Нелегальная финансовая деятельность снижает потребительскую активность: потеря накоплений, чрезмерная долговая нагрузка и выплаты по непрозрачным займам сокращают располагаемые доходы домохозяйств.
Нелегальное кредитование также ухудшает качество финансового посредничества, поскольку часто не предполагает оценки платежеспособности и прозрачных условий. Это может усугублять проблемы заемщиков, увеличивая вероятность просрочек и потери имущества. Распространение псевдоинвестиционных проектов подрывает доверие к финансовым инструментам и легальному бизнесу, а борьба с нелегальной деятельностью создает дополнительные расходы на расследования, судебные процессы и восстановление прав пострадавших».