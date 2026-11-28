За девять месяцев 2026 года Банк России выявил в Краснодарском крае 50 компаний и частных лиц с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Это на 43% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Большинство нарушителей занимались нелегальным кредитованием, также регулятор обнаружил незаконное привлечение инвестиций и финансовые пирамиды. Рост числа таких участников связан не только с изменением методики учета, но и с распространением новых схем и использованием цифровых каналов привлечения клиентов, считает кандидат экономических наук, доцент кафедры экономического анализа, статистики и финансов КубГУ Ирина Рындина.