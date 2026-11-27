В конце выступления он подчеркнул, что коммунисты вновь попытаются отметить шествиями годовщину Октябрьской революции в 2027 году, и призвал власти «не заниматься бюрократией, которая вредит объединению людей». «Это наша общая история, и мы не имеем права ее забывать. Многие, откинув политические взгляды, согласятся, что 1917 год стал переломным моментом в истории нашей страны — она была на грани распада, пришли рабочие и крестьяне, народная власть, которая, давайте будем объективны, сделала эту страну великой»,— сказал депутат.