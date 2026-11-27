В Тюменской облдуме призвали наказать мэрию Тюмени и МГЕР за срыв митинга КПРФ
Администрация Тюмени и «Молодая гвардия Единой России» (МГЕР) «должны быть наказаны» за срыв запланированных коммунистами митингов 7 ноября, заявил депутат Иван Левченко (КПРФ) на заседании Тюменской областной думы. Он пояснил, что партийцы планировали собраться на площади Борцов Революции, Центральной площади у памятника Ленину и у Тюменского технопарка в День Великой Октябрьской революции, однако получили отказ от властей из-за заявленных на площадках мероприятий МГЕР, которых в реальности не проходило.
«Мы считаем, что были нарушены наши права в части того, что нам не имели права отказывать и переносить нашу акцию»,— заявил господин Левченко.
В конце выступления он подчеркнул, что коммунисты вновь попытаются отметить шествиями годовщину Октябрьской революции в 2027 году, и призвал власти «не заниматься бюрократией, которая вредит объединению людей». «Это наша общая история, и мы не имеем права ее забывать. Многие, откинув политические взгляды, согласятся, что 1917 год стал переломным моментом в истории нашей страны — она была на грани распада, пришли рабочие и крестьяне, народная власть, которая, давайте будем объективны, сделала эту страну великой»,— сказал депутат.
Коллеги Ивана Левченко из «Единой России» и других парламентских партий не стали комментировать выступления коммуниста.
Ранее, 17 ноября, тюменский обком КПРФ сообщил, что после случая с запретом коммунистам собираться в день Октябрьской революции партия обратилась с жалобой в прокуратуру.