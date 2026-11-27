23 ноября Россельхознадзор направил материалы проверки в агентство по имуществу Калининградской области для начала процедуры изъятия земли. По закону сельскохозяйственный участок могут забрать через суд, если собственник не использует его по назначению в течение установленного срока и не устраняет нарушения.