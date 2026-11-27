В Калининградской области начали изымать участок из-за борщевика
Россельхознадзор инициировал процедуру изъятия у собственника сельскохозяйственного участка площадью 25,6 га в Гурьевском районе Калининградской области. Земля не использовалась для сельхозпроизводства и заросла сорняками, в том числе борщевиком Сосновского. Об этом 27 ноября сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.
В марте 2026 года инспектор выявил нарушения и выдал владельцу участка предписание устранить их до 3 августа. Однако повторная проверка в августе показала, что требования не выполнены. Собственника привлекли к административной ответственности по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в установленный срок предписаний федеральных органов, осуществляющих государственный земельный надзор) и назначили штраф.
23 ноября Россельхознадзор направил материалы проверки в агентство по имуществу Калининградской области для начала процедуры изъятия земли. По закону сельскохозяйственный участок могут забрать через суд, если собственник не использует его по назначению в течение установленного срока и не устраняет нарушения.
Всего с начала 2026 года ведомство направило региональному агентству четыре материала для инициирования изъятия участков общей площадью 34 га.