Для проведения дистанционных свиданий в административном корпусе СИЗО оборудовали два изолированных кабинета — по одному на каждый режимный корпус учреждения. Услуги связи предоставляет компания «ФСИНЭТ» на базе программного комплекса «Зона-телефон», который также используется в исправительных колониях.