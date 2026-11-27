В петербургских «Крестах» запустили платные видеосвидания с адвокатами
В следственном изоляторе № 1 «Кресты» в Петербурге заработал сервис видеосвязи адвокатов с подзащитными без посещения режимной территории учреждения. Стоимость минуты разговора составляет 10 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Адвокатской палаты Ленинградской области (АП ЛО).
Для проведения дистанционных свиданий в административном корпусе СИЗО оборудовали два изолированных кабинета — по одному на каждый режимный корпус учреждения. Услуги связи предоставляет компания «ФСИНЭТ» на базе программного комплекса «Зона-телефон», который также используется в исправительных колониях.
Сервис полноценно заработал 22 октября. К 25 ноября им воспользовались 19 адвокатов, большинство из них — неоднократно. Как отметил вице-президент АП ЛО Михаил Крылов, жалоб на качество связи и задержки при организации видеосвиданий от адвокатов не поступало.
Как пояснил господин Крылов, при запуске сервиса особое внимание уделили защите адвокатской тайны. По условиям договора оператор не должен иметь технической возможности записывать или прослушивать видеосеансы. «Другой вопрос, насколько уважительно к этому моменту отнесутся отдельные субъекты ОРД на практике»,— отметил он.
Если услуга окажется востребованной, руководство адвокатской палаты совместно с региональным управлением ФСИН рассмотрит возможность открытия аналогичного кабинета в центральной части Петербурга. Сейчас СИЗО-1 находится в Колпино.