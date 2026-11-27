Известно, что Сергей Лесь и Елена Самыгина обвиняются по двум эпизодам злоупотребления должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Ущерб бюджету Крымского района превышает 69 млн руб. На имущество фигурантов и аффилированных с ними лиц наложен арест более чем на 500 млн руб. Сергей Лесь был задержан в октябре 2025 года.