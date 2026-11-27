Экс-глава Крымского района не признал вину в злоупотреблении полномочиями
Бывший глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь не признал вину по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, которое связано с оборотом муниципальных земель. Об этом пишет ТАСС.
27 ноября Советский районный суд Краснодара начал рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего главы Крымского района Сергея Леся и его подчиненной. Ущерб по уголовному делу превысил 69 млн руб.
«Не признаю полностью по обоим [инкриминируемым деяниям]. Не совершал, не причастен, полностью не согласен», — ответил в суде Сергей Лесь.
Бывшая начальница управления имущественных отношений районной администрации Елена Самыгина заявила, что готова будет высказать свою позицию только после предъявления обвинением доказательств.
Известно, что Сергей Лесь и Елена Самыгина обвиняются по двум эпизодам злоупотребления должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Ущерб бюджету Крымского района превышает 69 млн руб. На имущество фигурантов и аффилированных с ними лиц наложен арест более чем на 500 млн руб. Сергей Лесь был задержан в октябре 2025 года.