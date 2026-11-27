В Тюмени и Ярковском округе ввели карантин из-за лейкоза у коров
Управление ветеринарии Тюменской области ввело карантин по лейкозу крупного рогатого скота в четырех личных подсобных хозяйствах. Очаги заболевания выявили в Тюмени и Ярковском муниципальном округе, следует из распоряжений, опубликованных на портале правовой информации.
В Тюмени карантин установили в хозяйстве на улице Купцов Кухтериных, 18. В Ярковском округе очаги выявили в деревнях Юртобор и Карбаны. Вокруг каждого эпизоотического очага установили неблагополучную зону радиусом 1 км.
Лейкоз крупного рогатого скота — хроническое инфекционное заболевание, которое вызывает онкогенный вирус. Оно поражает кроветворную систему животных и может приводить к развитию злокачественных опухолей — лимфосарком. Специфического лечения от болезни нет. Заболевание может долго протекать без видимых симптомов. Инкубационный период составляет от двух месяцев до шести лет. При этом внешне здоровое животное уже может быть носителем вируса и источником заражения для других животных.
Из документов следует, что на период карантина запрещено вывозить восприимчивых животных из очагов, кроме отправки на убой или перевода в специально оборудованную резервацию. Также нельзя совместно содержать, выпасать и доить больных и здоровых животных. В неблагополучных пунктах запрещено проводить сельскохозяйственные ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением животных.
Ограничения будут действовать до отдельного решения об их отмене. Это возможно не ранее чем через 60 дней после вывоза последнего больного или инфицированного животного и проведения необходимых исследований с отрицательными результатами.