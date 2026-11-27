Лейкоз крупного рогатого скота — хроническое инфекционное заболевание, которое вызывает онкогенный вирус. Оно поражает кроветворную систему животных и может приводить к развитию злокачественных опухолей — лимфосарком. Специфического лечения от болезни нет. Заболевание может долго протекать без видимых симптомов. Инкубационный период составляет от двух месяцев до шести лет. При этом внешне здоровое животное уже может быть носителем вируса и источником заражения для других животных.