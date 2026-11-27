В Симферополе в связи с введенными ограничениями подача электричества отсутствует по следующим адресам: ул. 1 Конной Армии, ул. 60 лет Октября, ул. Аральская, ул. Залесская, ул. Ешиль Ада, ул. Абдуль Тейфукъ, ул. Грибная, ул. Звездная, ул. Инам, ул. Янтарная, ул. Чименлик, ул. Кипарисная, ул. Миндальная, пос. Новониколаевка, ул. Пихтовая, ул. Рериха, ул. Умют, ул. Усадебная, ул. Хвойная, микр. Фонтаны, ул. Д. И. Ульянова, д. 13-56; ул. Миллера, д. 6/А, 7, 8; пер. Гренажный, д. 4, ул. Офицерская, д. 6, д. 12/А - 12/Ж; ул. Севастопольская, д. 33, 68 - 68/Ж, 70/А2: Трубаченко, д. 2; ул. Крымских Партизан, д. 9-31; ул. Новороссийская, д. 3/1-46/6; ул. Очаковская, д. 2-46/12, ул. Ушакова, д. 16/А; ул. Батумская, д. 1-32; ул. Гражданская, д. 97/58; ул. Зенитная, д. 72; ул. Качинская, д. 1-34, ул. Берекетли, д. 353-475, ул. Васильковая, д. 53, ул. Ромашковая, д. 24, 29, 31, 63, ул. Ген. Родзевича, ул. Крымского ополчения, ул. Литовского полка, ул. Героев Севастополя, ул. Д. Карбышева, ул. Географичекая, ул. Б. Аршинцева, ул. В. Аверкина, ул. Э. Тотлебина, ул. Е. Семнякова, ул. В. Гаршина, ул. Чесменская, ул. Н. Эрнста, ул. Ф. Раневской, ул. В. Гризадубовой, ул. М. Дзюбина, ул. А. Иваниченко, ул. А. Любимского, ул. Д. Быстролетова, ул. Защитника Отечества, ул. Б. Чобан-Заде, ул. Р. Баккал, ул. Романкошская, ул. А. Турчинского, ул. В. Горишнего, ул. Суздальского полка, ул. Героев Альмы, ул. А. Меньшикова, ул. В. Гудкова, ул. В. Шламовича, ул. Нестерова, а также на прилегающих улицах и переулках.