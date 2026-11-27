Симферополь и Ялта на несколько часов остались без света
Отключение электроэнергии на нескольких улицах произошло в Симферополе и Ялте. Об этом сообщает «Крымэнергоинформ».
В Симферополе в связи с введенными ограничениями подача электричества отсутствует по следующим адресам: ул. 1 Конной Армии, ул. 60 лет Октября, ул. Аральская, ул. Залесская, ул. Ешиль Ада, ул. Абдуль Тейфукъ, ул. Грибная, ул. Звездная, ул. Инам, ул. Янтарная, ул. Чименлик, ул. Кипарисная, ул. Миндальная, пос. Новониколаевка, ул. Пихтовая, ул. Рериха, ул. Умют, ул. Усадебная, ул. Хвойная, микр. Фонтаны, ул. Д. И. Ульянова, д. 13-56; ул. Миллера, д. 6/А, 7, 8; пер. Гренажный, д. 4, ул. Офицерская, д. 6, д. 12/А - 12/Ж; ул. Севастопольская, д. 33, 68 - 68/Ж, 70/А2: Трубаченко, д. 2; ул. Крымских Партизан, д. 9-31; ул. Новороссийская, д. 3/1-46/6; ул. Очаковская, д. 2-46/12, ул. Ушакова, д. 16/А; ул. Батумская, д. 1-32; ул. Гражданская, д. 97/58; ул. Зенитная, д. 72; ул. Качинская, д. 1-34, ул. Берекетли, д. 353-475, ул. Васильковая, д. 53, ул. Ромашковая, д. 24, 29, 31, 63, ул. Ген. Родзевича, ул. Крымского ополчения, ул. Литовского полка, ул. Героев Севастополя, ул. Д. Карбышева, ул. Географичекая, ул. Б. Аршинцева, ул. В. Аверкина, ул. Э. Тотлебина, ул. Е. Семнякова, ул. В. Гаршина, ул. Чесменская, ул. Н. Эрнста, ул. Ф. Раневской, ул. В. Гризадубовой, ул. М. Дзюбина, ул. А. Иваниченко, ул. А. Любимского, ул. Д. Быстролетова, ул. Защитника Отечества, ул. Б. Чобан-Заде, ул. Р. Баккал, ул. Романкошская, ул. А. Турчинского, ул. В. Горишнего, ул. Суздальского полка, ул. Героев Альмы, ул. А. Меньшикова, ул. В. Гудкова, ул. В. Шламовича, ул. Нестерова, а также на прилегающих улицах и переулках.
Без света в Симферополе также остались: СТ «Локомотивец», СТ «Огонек», СТ «Муромец», СТ «Здоровье», СТ «Источник», СТ «Звездочка», СТ «Гвоздика», СТ «Бодрость», Каменка: ул. 6, 31, 12, 16-33 Коллективных садов, ул. Александровская, д. 46, СТ «Дзержинец», СТ «Домостроитель», СТ «Дорожник», СТ «Консервщик», СТ «Источник», СТ «Механизатор», СТ «Мечта», СТ «Молочник», СТ «Монтажник», СТ «Огонек», СНТ «Маяк», СТ «Консервщик», СТ «Снежинка», СТ «Строитель», СТ «Урожай», СТ «Энтузиаст», СТ «Сельский строитель», СТ «Дзержинец», СТ «Домостроитель», СТ «Дружба», СТ «Колос», СТ «Машиностроитель», СТ «Мотор», СТ «Пчелка», СТ «Рябина», СТ «Связист», СТ «Телефонист», СТ «Химик», СТ «Швейник», СТ «Лаванда», СТ «Ремонтник», СТ «Ударник» и СТ «Уют».
В Ялте отключение электроэнергии затронуло пгт. Ливадия, там без света остались улицы Батурина и Виноградная, а также пгт. Массандра, где обесточены улицы Советская и Стахановская. Частично без электроэнергии в Ялте остались улицы: Красноармейская, Субхи, Донская, Казанцева; мкр-н Аутка; мкр-н Ени-Дерекой; Красных партизан, 14; Кирова, 146, 165; Большевистская, 6-42; Мицко, 5; Южнобережное шоссе, 57, 59, 59А, 39, 42, 42А, 63, 73; Ветеранов, Крупской, 32; Верхнедарсановская, Нижнедарсановская, Среднедарсановская, Дарсановская, 1, 3, 9, 11, 15; Мицко, Поповой, 1, 2, 3, 4; Аверкина, 1, 2, 3; Мошкарина, 1-12; Халтурина, четные 34-46, 41, 43, 49; Тимирязева, 25-47; Красных партизан, 14; переулок Дарсановский, 1, 3, 4, 5А, 10, 15, 17А, 17Б, 20, 21.
Ориентировочное время отключения в Ялте составляет шесть часов, в Симферополе — четыре часа.