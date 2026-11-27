Депутаты поддали пару
Дума одобрила запрет на продажу вейпов в Тюменской области до 2032 года
Розничная продажа электронных систем доставки никотина и жидкостей для устройств будет запрещена на территории Тюменской области с 1 марта 2027 года. Соответствующий законопроект в третьем, окончательном чтении поддержала Тюменская областная дума. Депутаты заверили, что запрет убережет молодежь от «полного разрушения легких» и снижения когнитивных функций, а также заявили о планах лично контролировать соблюдение ограничений. По мнению эксперта, эффективным запрет станет лишь, когда начнет действовать на территории всей страны.
Законопроект об ограничении продажи вейпов депутатам представил заместитель председателя думского комитета по экономической политике и природопользованию Владимир Ковин («Единая Россия»). Он заявил, что не видит в документе ничего, «кроме пользы». «Закон позволит снизить уровень потребления никотиносодержащей продукции в Тюменской области, уменьшить риск возникновения заболеваний и многое-многое другое»,— заверил политик.
Заместитель председателя облдумы Галина Резяпова («Единая Россия») пояснила коллегам, что в мире зафиксировано около 15 млн зависимых от вейпа подростков, из которых 3,5 млн — россияне. «Наверняка эта цифра будет больше. В Тюменской области во втором квартале этого года было зарегистрировано 1922 торговых объекта по продаже этих средств. Я за шесть минут еду до дома, и на моем пути два таких объекта в центре Тюмени с вывеской "Вейп"»,— предупредила вице-спикер, добавив, что в выделяемом от курения вейпа паре содержится 31 опасное вещество.
Экс-вице-губернатор, глава думского комитета по социальной политике Ольга Кузнечевских («Единая Россия») подчеркнула, что от вейпа страдает «мозг и интеллект детей». «Наступает это достаточно быстро, и вопрос в том, что это безвозвратная ситуация»,— заявила она.
Руководитель фракции КПРФ Тамара Казанцева добавила, что при вскрытии умерших в раннем возрасте людей, курящих вейп, специалисты также обнаруживали «полностью разрушенные легкие».
«Мы должны сохранить нашу молодежь, поэтому голосуем за законопроект двумя руками»,— сказала она.
Главы фракций ЛДПР Иван Вершинин и «Справедливая Россия» Владимир Пискайкин указали, что депутатам предстоит контролировать работу закона после его вступления в силу.
«Я уверен в том, что появится нелегальный рынок этих услуг. Я не думаю, что мы проголосовали и все, завтра все бросили курить»,— предостерег справоросс.
По итогам обсуждения за принятие законопроекта единогласно выступили все 43 депутата, присутствовавшие на заседании.
Ъ По данным депутатов, Тюменская область стала 53-м субъектом РФ, в котором инициировали запрет на продажу вейпов: 33 законодательных собрания в стране уже одобрили ограничения, а 20 представительных органов продолжают рассматривать возможность введения соответствующей меры. Среди шести регионов УрФО идею реализовали Челябинская и Курганская области, ЯНАО. Депутаты думы ХМАО намерены одобрить запрет на заседании 3 декабря, а 26 ноября о внесении соответствующего законопроекта в Заксобрание Свердловской области заявили в КПРФ.
Ограничение не слишком отразится на доступности вейпов для потребителей в случае сохранения свободной продажи устройств в ближайших к Тюменской области регионах, считает главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев. «Этот рынок и так в основном черный, легальной продукции в нем только 10-30%, и ему без разницы на ограничения. Нелегальная продукция будет доставляться через субъекты, где запретов нет»,— пояснил эксперт в разговоре с «Ъ-Урал»
Господин Королев отметил, что в случае введения федерального запрета власти смогут добиться значительного снижения потребления вейпов в регионах. Он подчеркнул, что мера не спровоцирует развитие нелегального рынка, как в случае с введением «сухого закона» в 1985 году в СССР. «Тогда был запрещен весь спирт во всех его вариантах, а здесь предлагается ограничить один вид доставки никотина — через вейпы. Многообразие других способов остается, и они более легальные. Кто-то безусловно захочет свой любимый мандариновый, шоколадный вейп, но сложности с его поиском на черном рынке и поставкой уменьшат число потребителей»,— заверил эксперт.