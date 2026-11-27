Заместитель председателя облдумы Галина Резяпова («Единая Россия») пояснила коллегам, что в мире зафиксировано около 15 млн зависимых от вейпа подростков, из которых 3,5 млн — россияне. «Наверняка эта цифра будет больше. В Тюменской области во втором квартале этого года было зарегистрировано 1922 торговых объекта по продаже этих средств. Я за шесть минут еду до дома, и на моем пути два таких объекта в центре Тюмени с вывеской "Вейп"»,— предупредила вице-спикер, добавив, что в выделяемом от курения вейпа паре содержится 31 опасное вещество.