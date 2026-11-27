Внеплановую проверку центра Роспотребнадзор провел в ноябре 2026 года в рамках эпидемиологического расследования. Специалисты ведомства обнаружили нарушения в хранении белья, обработке игрушек и организации питания. В частности, в центре не было утвержденного меню с учетом возраста детей. Сотрудники пищеблока не проходили ежедневные осмотры на наличие гнойничковых заболеваний, а инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов отсутствовали.