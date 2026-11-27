В Екатеринбурге на месяц закрыли детцентр «Мастерская знаек» из-за антисанитарии
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приостановил на 30 суток деятельность детского центра «Мастерская знаек» на ул. Татищева, 47А. Основанием стали многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, выявленные после случаев острой кишечной инфекции среди воспитанников. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
Внеплановую проверку центра Роспотребнадзор провел в ноябре 2026 года в рамках эпидемиологического расследования. Специалисты ведомства обнаружили нарушения в хранении белья, обработке игрушек и организации питания. В частности, в центре не было утвержденного меню с учетом возраста детей. Сотрудники пищеблока не проходили ежедневные осмотры на наличие гнойничковых заболеваний, а инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов отсутствовали.
Кроме того, проверяющие выявили нарушения в организации помещений. Кровати старших воспитанников хранились в спальне младшей группы, а в туалете старшей группы не было кабинок. Трое сотрудников не прошли гигиеническую подготовку и аттестацию, у некоторых работников истекли сроки медицинских осмотров.
Представитель ООО «РУТ-ЕК», ответственный за работу центра, вину не признал и заявил, что часть нарушений уже устранили.
Несмотря на это^ суд признал представителя центра виновным в нарушении санитарных правил (ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ) и приостановил работу детского центра на 30 суток.