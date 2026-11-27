В суде отметили, что часть ответчиков из числа физических лиц скрывается за границей, при этом один из фигурантов в ходе разбирательства признал иск о передаче государству 100% долей своего предприятия. В снятии ареста с имущества ответчиков суд отказал и взыскал с них госпошлину. Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Челябинский областной суд.