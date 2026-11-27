Суд в Челябинске обратил в доход государства доли семи дорожных компаний
Советский районный суд Челябинска 27 ноября удовлетворил антикоррупционный иск об обращении в доход Российской Федерации долей в семи предприятиях дорожной отрасли региона. Гражданское дело объемом более 180 томов рассматривалось в закрытом режиме, сообщили в пресс-службе суда.
По решению суда в собственность государства перешли по 100% долей в уставном капитале ООО «Уралдорпроект», ООО «Трансрегион» и ООО «НПИ-М», зарегистрированных на А. М. Рапоту, 100% долей ООО «ГК Автодор» (оформлены на А. Н. Леонова) и 100% долей ООО «Лидер Плюс», принадлежавших Г. Д. Вильшенко. Также в казну РФ обращены по 25% нераспределенных долей в уставном капитале ООО «Технопарк» и ООО «Магистраль».
В суде отметили, что часть ответчиков из числа физических лиц скрывается за границей, при этом один из фигурантов в ходе разбирательства признал иск о передаче государству 100% долей своего предприятия. В снятии ареста с имущества ответчиков суд отказал и взыскал с них госпошлину. Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Челябинский областной суд.