Владимир Путин: атомная подлодка «Пермь» войдет в состав ВМФ в ближайшее время
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Атомная подводная лодка проекта К-572 «Пермь» скоро войдет в состав военно-морского флота РФ. Об этом заявил президент Владимир Путин во время визита в Северодвинск, где принимает участие в подъеме военно-морского флага на АПЛ. Глава государства отметил, что она войдет в состав Тихоокеанского флота. Также он примет участие в совещание, которое посвящено развитию атомного подводного флота.
К-572 «Пермь» — многоцелевая атомная субмарина четвертого поколения, построенная по проекту «Ясень-М». Заложена в 2016 году, спущена на воду в 2025-м. Тогда же она успешно прошла заводские ходовые испытания. «Пермь» - первая АПЛ, в чье штатное оснащение входит гиперзвуковой комплекс «Циркон».