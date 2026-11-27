Атомная подводная лодка проекта К-572 «Пермь» скоро войдет в состав военно-морского флота РФ. Об этом заявил президент Владимир Путин во время визита в Северодвинск, где принимает участие в подъеме военно-морского флага на АПЛ. Глава государства отметил, что она войдет в состав Тихоокеанского флота. Также он примет участие в совещание, которое посвящено развитию атомного подводного флота.