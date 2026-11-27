По словам главы Севастополя, сейчас специалисты заканчивают ремонт на улице Луначарского, 28. Там полностью демонтировали старые конструкции, отремонтировали стропильную систему и уложили гидроизоляционную пленку с обрешеткой. Специалисты уже монтируют новое кровельное покрытие из прочного профнастила, толщина которого составляет 0,7 мм. Им закрыто 80% площади крыши. Кроме того, работники планируют утеплить чердачное перекрытие.