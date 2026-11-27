Прокуратура Крыма проверяет ДТП с пострадавшим подростком
Прокуратура Республики Крым контролирует проведение проверки по факту ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.
Согласно предварительной информации, сегодня, 27 ноября, около 12:30 мск водитель автомобиля Great Wall, двигаясь по проспекту Победы в Симферополе, во время поворота налево столкнулся с автомобилем марки Lexus, который двигался в попутном направлении. В результате произошедшего водитель первой машины погиб, его несовершеннолетний пассажир получил травмы, его доставили в медицинское учреждение.