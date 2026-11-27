Директор туристического агентства «Дом солнца» Евгения Друида говорит, что цены туров на новогодние праздники относительно обычных «зимних» дат выше в два-три раза. Например, если в обычное время в Абхазию можно улететь за 10 тыс. руб. на человека, то на новогодние праздники это направление будет стоить уже 30 тыс. руб. Одних клиентов это пугает, другие начинают бронировать поездки примерно с июля, поскольку к этому времени известны полетные программы и цены. «За месяц до Нового года места во многих отелях уже забронированы, а самолеты и поезда заполнены»,— поясняет эксперт. Из новых тенденций она отметила рост числа железнодорожных туров внутри страны. «Часть людей боится летать на самолетах, а цены на авиатуры довольно высокие»,— считает Евгения Друида.