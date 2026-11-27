Тур де Шарм
Пермяки стали активнее присматриваться к зарубежным курортам для новогоднего отдыха
В Прикамье завершаются ранние продажи новогодних туров. Структура продаж повторяет общероссийскую тенденцию: из заграничных направлений в этот период наиболее популярны поездки в Египет, Таиланд и Вьетнам, с курортами которых Пермь связана прямым авиасообщением. Участники рынка считают, что, несмотря на общее снижение спроса на туры, часть туристов переориентировалась с внутрироссийского отдыха на зарубежный. Эксперты связывают это с особенностями работы аэропортов и ценовой политикой. Из новых тенденций внутреннего туризма операторы отмечают рост количества железнодорожных туров.
По данным исследования «МегаФон» и «Слетать.ру», лидерами по продажам пакетных туров на новогодние каникулы в России стали Таиланд (26% от общего объема), Египет (23%) и Вьетнам (12,6%). Средняя продолжительность новогоднего путешествия составляет восемь ночей. При этом общий объем продаж к середине ноября на все направления по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года снизился 10%.
Со странами-лидерами по спросу Пермь связана прямыми рейсами. В конце декабря — начале января из Большого Савино запланированы рейсы в Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Пхукет и Камрань. Зимой будут также доступны вылеты в Баку и Ереван, а с начала декабря «Победа» откроет полетную программу до Стамбула. При этом на российский юг авиабилеты напрямую из Перми продаются только в Сочи. Кроме того, сайты агрегаторов предлагают пермякам туры на Бали, в Гоа, Иорданию и Китай из соседнего Екатеринбурга.
Директор туристического агентства «Дом солнца» Евгения Друида говорит, что цены туров на новогодние праздники относительно обычных «зимних» дат выше в два-три раза. Например, если в обычное время в Абхазию можно улететь за 10 тыс. руб. на человека, то на новогодние праздники это направление будет стоить уже 30 тыс. руб. Одних клиентов это пугает, другие начинают бронировать поездки примерно с июля, поскольку к этому времени известны полетные программы и цены. «За месяц до Нового года места во многих отелях уже забронированы, а самолеты и поезда заполнены»,— поясняет эксперт. Из новых тенденций она отметила рост числа железнодорожных туров внутри страны. «Часть людей боится летать на самолетах, а цены на авиатуры довольно высокие»,— считает Евгения Друида.
Руководитель отдела продаж агентства «Акапулько» Евгения Шуклина сообщила, что в этом году часть клиентов, которая предпочитала отдыхать на родине, переориентировалась на заграницу. По ее мнению, это связано с трудностями в работе российских аэропортов. «Авиасообщение между нашими городами усложнилось, для туристов стало интереснее улететь в ту же Турцию и отпраздновать Новый год там, чем отдыхать в Сочи или в Абхазии. Цены практически одинаковые, но рисков меньше»,— уточнила специалист. Она добавила, что полетная программа в Стамбул рассчитана на два раза в неделю, поэтому программу отдыха можно запланировать либо на четыре ночи, либо на неделю.
«Туры на морские курорты отличаются в первую очередь бюджетом. Относительно дешевыми являются ОАЭ и Египет, дороже — страны Азии: Таиланд, Вьетнам и Шри-Ланка, а также Мальдивы»,— говорит Евгения Шуклина. По ее словам, цены на путевки растут очень быстро, новогодние туры в Египет с вылетом из Перми на двоих летом можно было забронировать от 250 тыс. руб., а сейчас их стоимость составляет уже 300–350 тыс. руб. При этом внутрироссийские туры все равно продолжают пользоваться спросом. Но, например, вместо Сочи из-за логистических рисков сейчас многие выбирают Санкт-Петербург или Москву.
Гендиректор сети турагентств «Планета» Ольга Трапезникова считает, что в Перми спрос на туры повторяет общероссийскую тенденцию — наиболее популярны Египет, Таиланд и Вьетнам. «Новых направлений из Перми в этом сезоне не появлялось, только анонсировали полетную программу в Стамбул. Однако туда пока ни один самолет не улетел, так что по поводу этого направления сложно делать прогнозы»,— рассказала госпожа Трапезникова. Она добавила также, что в этом году спрос на новогодний отдых ниже, чем в предыдущем.
Руководитель туристической компании «А-Тур» Алина Шумилова полагает, что туристы стали более открыты к новым направлениям и форматам путешествий. Так, интерес для них представляют остров Хайнань (Китай), остров Фукуок (Вьетнам), Шри-Ланка, а также комбинированные путешествия по нескольким странам Азии. «Еще одна интересная тенденция — отдых ради самого отеля. Туристы выбирают загородные комплексы, горные курорты, спа-отели с открытыми подогреваемыми бассейнами, красивыми видами и высоким уровнем сервиса»,— говорит эксперт.
По словам госпожи Шумиловой, по России традиционно популярны такие направления, как Красная Поляна, Сочи, Абхазия, Санкт-Петербург, Москва, Казань, Великий Устюг, Кавказские Минеральные Воды, Алтай и горнолыжные курорты, а также экскурсионные и железнодорожные туры по Золотому кольцу. «При этом отдых в России далеко не всегда оказывается дешевле зарубежного. Например, новогодние каникулы в хорошем отеле Красной Поляны могут стоить сопоставимо с пляжным отдыхом в Египте, а иногда и дороже»,— резюмирует Алина Шумилова.