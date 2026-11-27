Обжалование приговора, вынесенного 19 ноября Замоскворецким судом столицы, “Ъ” подтвердил адвокат осужденного Шота Горгадзе, первым направивший краткую апелляционную жалобу. «Мы просим вышестоящий суд отменить приговор и Цаликова оправдать, потому что у нас есть убежденность в его невиновности,— сказал господин Горгадзе.— И я не говорю о большом количестве процессуальных нарушений, которые имели место при рассмотрении дела. Но непосредственно по самой фабуле обвинения ее доказательства не нашли своего подтверждения».