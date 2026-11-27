Защита обжаловала приговор бывшему первому замминистра обороны Цаликову
Как стало известно “Ъ”, защита бывшего первого замминистра обороны Руслана Цаликова, осужденного на десять лет за растрату 6,581 млрд руб. при поставках вещевого имущества военным, а также взятки и легализацию части похищенного, обжаловала приговор. Пока это сделал один из шести защитников осужденного. Он просит Мосгорсуд отменить судебный акт, а фигуранта оправдать.
Обжалование приговора, вынесенного 19 ноября Замоскворецким судом столицы, “Ъ” подтвердил адвокат осужденного Шота Горгадзе, первым направивший краткую апелляционную жалобу. «Мы просим вышестоящий суд отменить приговор и Цаликова оправдать, потому что у нас есть убежденность в его невиновности,— сказал господин Горгадзе.— И я не говорю о большом количестве процессуальных нарушений, которые имели место при рассмотрении дела. Но непосредственно по самой фабуле обвинения ее доказательства не нашли своего подтверждения».