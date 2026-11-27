Герой России Мосейко: любой город, который освобождаем, нужно отстраивать с нуля
Герой Российской Федерации, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Краснодарского края, член Общественной палаты региона Евгений Мосейко рассказал в рамках выездного совещания Общественного совета при Минстрое РФ о работе стройотрядов на освобожденных территориях.
«В 2022 году, когда начиналась специальная военная операция, после освобождения Мариуполя, я помню, туда приехали первые строители. Еще шли боевые действия, война буквально в паре километров, а стройотряды уже начинают разбирать завалы. Строители и сейчас там, на фронте. Фронт чуть двигается — тут же заходят строители, как только населенный пункт освобождается — представители строительного сообщества начинают смотреть, можно ли приступить к восстановлению города сейчас»,— рассказал господин Мосейко.
Речь, по его словам, идет о первоочередном строительстве каких-то социальных объектов. Герой России отмечает, что сейчас практически любой населенный пункт, который освобождается, фактически нужно выстраивать с нуля. И это, подчеркнул он, на руку строительному сообществу.
«Города все равно восстанавливать придется. Я знаю о том, что у федеральной Ассоциации подписано соглашение с Минстроем РФ по поводу трудоустройства ребят, которые участвовали в зоне боевых действий. Эти ребята как раз могут ориентироваться там, знают, какие объекты опасны. Мы все понимаем, что там очень сложная минная обстановка. И только во взаимодействии с ветеранами, профессиональные строительные отряды этот процесс ускорят кратно, потому что ребята знают, как вести себя в данной обстановке. Но строители-герои есть. Я знаю, что некоторые бригады, к сожалению, отдали жизни во время такой работы. Но труд каждого во имя нашего Отечества важен. Труд каждого, кто делает нашу страну лучше,— это не что иное, как служение своей стране»,— рассказал Евгений Мосейко.
Также он как член Общественной палаты Краснодарского края отметил важность общественного контроля в строительстве и ЖКХ. Это механизм, по словам господина Мосейко, с помощью которого граждане и объединения следят за деятельностью органов власти и организаций, работающих с жильем.
«Важно, чтобы во всех моментах данной сферы учитывались интересы ветеранов специальной военной операции. Сейчас много ребят возвращаются с полученными увечьями, и доступность среды, особенно когда идет комплексное строительство,— неотъемлемая часть нынешних реалий. Конечно же, к этому не надо подходить с формализмом. Для многих вернувшихся с СВО ребят нормы, которые были предусмотрены в “Доступной среде”, к сожалению, уже являются препятствием. На это нужно обязательно обращать внимание. Война еще будет идти, и категория ребят, получивших травмы и увечья, будет только, к сожалению, возрастать»,— резюмировал Евгений Мосейко.
Выездное заседание Ассамблеи региональных общественных советов в сферах строительства и ЖКХ прошло в администрации Краснодара 27 ноября. Мероприятие объединило членов Общественного совета при Минстрое России, Российский союз строителей, Общественную палату Краснодарского края, профильные департаменты, застройщиков, муниципальные власти, региональные Ассоциацию ветеранов СВО и Ассоциацию застройщиков.