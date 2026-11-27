«Города все равно восстанавливать придется. Я знаю о том, что у федеральной Ассоциации подписано соглашение с Минстроем РФ по поводу трудоустройства ребят, которые участвовали в зоне боевых действий. Эти ребята как раз могут ориентироваться там, знают, какие объекты опасны. Мы все понимаем, что там очень сложная минная обстановка. И только во взаимодействии с ветеранами, профессиональные строительные отряды этот процесс ускорят кратно, потому что ребята знают, как вести себя в данной обстановке. Но строители-герои есть. Я знаю, что некоторые бригады, к сожалению, отдали жизни во время такой работы. Но труд каждого во имя нашего Отечества важен. Труд каждого, кто делает нашу страну лучше,— это не что иное, как служение своей стране»,— рассказал Евгений Мосейко.