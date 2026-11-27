Три партии матча за титул чемпиона мира по шахматам в Женеве завершились вничью
В пятницу, 27 ноября, у участников шахматного чемпионского матча был первый день отдыха, перед которым они сыграли три партии. Наблюдая за ними, можно было подумать, что сражающиеся в швейцарском городе индийский обладатель титула и узбекский претендент решили во что бы то ни стало сделать так, чтобы по их поединку можно было изучать мировую географию. В стартовой партии — вариант Испанской партии, который называют Берлинской защитой, во второй — Лондонская система, в третьей — та же «испанка», но вариант «Рио-де-Жанейро».
Впрочем, еще в голову приходила печальная мысль, что соперники настроены слишком уж миролюбиво. Всем, кому хотелось крови, два дня приходилось наблюдать за тем, как Гукеш Доммараджу и Жавохир Синдаров всеми силами пытаются не нарушить равновесие — играют осторожно, лишних рискованных движений не совершают. Ну да, прощупывают друг друга. Такое иногда происходит в главных матчах. Но вообще-то от 20-летних гроссмейстеров ждали чего-то более дерзкого. Вторая партия вообще уместилась всего в 20 ходов. Но в третьей наконец кое-что интересное произошло.