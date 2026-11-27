Матч Лиги Европы между турецким и израильским клубами — стамбульским «Бешикташем» и «Хапоэлем» из Беэр-Шевы — вылился в ЧП, которое вышло на государственный уровень. Встреча, проходившая на нейтральной площадке — в Батуми, была остановлена на полчаса, после того как в сектор, где располагались болельщики команды из Турции, ворвались грузинские полицейские. Не менее полутора десятков фанатов были задержаны.