Чем известен Дмитрий Лихачев
Дмитрий Сергеевич Лихачев (15 [28] ноября 1906, СанктПетербург — 30 сентября 1999, СанктПетербург) — советский и российский филолог, культуролог, общественный деятель. Специалист по древнерусской литературе, доктор филологических наук (1947), академик АН СССР (1970).
В 1923 году поступил на этнологолингвистическое отделение факультета общественных наук Ленинградского университета (тогда — Петроградского), где одновременно учился на романо-германской и славяно-русской секциях. В 1928 году арестован за участие в студенческом кружке «Космическая академия наук», приговорен к пяти годам лагерей, отбывал срок в Соловецком лагере и на строительстве Беломорско-Балтийского канала (до 1932 года).
С 1938-го работал в Институте русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом), с 1954-го — заведующий сектором древнерусской литературы. Подготовил издание «Повести временных лет», руководил фундаментальными трудами о древнерусской литературе. В блокадном Ленинграде совместно с археологом М. А. Тихановой написал научно-популярную брошюру «Оборона древнерусских городов» (1942). Выступал за сохранение культурного наследия. В 1953 году Дмитрий Лихачев был избран членом-корреспондентом АН СССР.
Лауреат Сталинской премии (1952), Государственной премии СССР (1969) и Государственных премий Российской Федерации (1993, 1999 — посмертно). Герой Социалистического Труда (1986), первый кавалер восстановленного ордена Святого апостола Андрея Первозванного (1998), лауреат премии Президента РФ в области литературы и искусства (1997), награжден Большой золотой медалью имени М. В. Ломоносова (1993).