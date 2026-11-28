В 1923 году поступил на этнологолингвистическое отделение факультета общественных наук Ленинградского университета (тогда — Петроградского), где одновременно учился на романо-германской и славяно-русской секциях. В 1928 году арестован за участие в студенческом кружке «Космическая академия наук», приговорен к пяти годам лагерей, отбывал срок в Соловецком лагере и на строительстве Беломорско-Балтийского канала (до 1932 года).