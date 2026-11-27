При этом увеличение срока кредита сегодня — это одна из возможностей для клиента обслуживать его, ведь при удлинении срока ежемесячный платеж становится меньше. «Сегодня банки предлагают кредиты на длительные сроки не от хорошей жизни. Это способ сделать платеж посильным для покупателя при нынешних ценах на автомобили и процентных ставках. Мы понимаем, почему ЦБ хочет ограничить выдачу слишком длинных кредитов. Люди не должны брать на себя неподъемные финансовые обязательства. Но если мы сокращаем срок кредита, а цена автомобиля и процентная ставка остаются прежними, ежемесячный платеж неизбежно вырастет. Что сделает покупатель? Либо выберет автомобиль дешевле, либо пойдет на вторичный рынок, либо вообще откажется от покупки»,— говорит Алексей Подщеколдин. По его словам, проблема не столько в сроке кредита, сколько в доступности самого автомобиля и рынку нужны финансовые инструменты, которые сделают покупку автомобиля доступной. «Это и льготные программы, и рассрочка, и кредиты с остаточным платежом. Но в конечном счете нужно добиваться того, чтобы новый автомобиль снова стал доступен обычной российской семье»,— заключает господин Подщеколдин.