Ретроверсия
Покупатели выбирают подержанные автомобили вместо новых
С 2020 года средняя стоимость автомобиля выросла более чем в два раза. Дилеры и автопроизводители пытаются стимулировать продажи, однако клиенты все чаще выбирают подержанные автомобили из-за более доступной цены.
Декабрьский допинг
По итогам десяти месяцев 2026 года в России было продано 1,1 млн новых легковых автомобилей — на 3,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из статистики агентства «Автостат». В ближайшие месяцы существенного роста рынка эксперты не ждут, прогнозируя, что объемы продаж останутся на уровне 2025 года. «Мы рассчитываем, что по итогам 2026 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей приблизятся к 1,4 млн»,— делится прогнозами президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.
При этом опрошенные «Ъ-Review» эксперты ожидают роста продаж в конце года. Основная причина — очередное повышение утильсбора с 1 января 2027 года. «Мы уже видели, как рынок реагирует на изменения утильсбора. Люди понимают, что с нового года автомобили могут снова подорожать, и стараются успеть купить машину по сегодняшней цене»,— считает Алексей Подщеколдин.
Еще одним стимулом станет введение с 1 января 2027 года новых ограничений по максимальному сроку автокредита — не более восьми лет. «С учетом новых ограничений ожидаем роста продаж в ноябре-декабре этого года»,— рассказывает вице-президент МТС-банка Андрей Галямов. Спрос на автокредиты увеличивается. По данным финансового маркетплейса «Сравни.ру», в третьем квартале 2026 года зафиксирован рост количества заявок на автокредиты на 30%. «Россияне перестали откладывать покупку автомобиля и активнее подают заявки»,— говорит директор по развитию финансовых продуктов «Сравни.ру» Магомед Гамзаев.
Дополнительную поддержку продажам обеспечит возобновление льготного автокредитования в декабре.
По словам руководителя дирекции развития автокредитования банка «Уралсиб» Евгения Талалаева, льготная программа — важный фактор для рынка: доля кредитов с госпрограммой составляет около 20% от всех кредитов на новые автомобили. Приостановка льготного автокредитования отразилась на снижении спроса в первую очередь в бюджетном сегменте, где покупатели особенно чувствительны к стоимости кредита, подтверждает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Лаура Кузнецова.
Традиционно в конце года драйвером продаж становятся и новогодние скидки от дилеров. Сейчас рынок автокредитования поддерживают программы производителей — они берут на себя существенную часть стоимости кредита, сокращая размер платежа для заемщика, уточняют в ВТБ. По итогам сентября доля таких программ составила 85% от общего количества сделок с новыми машинами. Число субсидированных сделок в этом месяце увеличилось на 23% к августу и стало максимальным в году, добавили в банке.
Автомобиль как роскошь
Впрочем, несмотря на все стимулы, которые есть сегодня на рынке, для роста продаж их недостаточно. «Автомобили сегодня стоят дорого относительно доходов населения, а кредиты остаются малодоступными. Пока мы не изменим эту ситуацию, рассчитывать на серьезный рост рынка трудно»,— уверен Алексей Подщеколдин. Чтобы сохранить продажи, производители и автодилеры предлагают субсидированные ставки по кредитам, дополнительные скидки за трейд-ин, рассрочки и бесплатные страховые программы. «Например, АвтоВАЗ в октябре обновил специальные предложения на весь модельный ряд Lada, а Jetour предлагает субсидированные кредиты и каско за свой счет на отдельные модели»,— рассказывает Лаура Кузнецова.
В ассоциации РОАД считают, что производители и дилеры сегодня делают практически все возможное, чтобы покупатель мог приобрести автомобиль. «Но давайте не будем забывать, что за всеми этими программами стоят реальные деньги. Если покупателю предлагают кредит под условные 5% при значительно более высокой рыночной ставке, кто-то должен компенсировать банку эту разницу. Но возможности бизнеса не безграничны. Дилеры сегодня работают в условиях очень низкой рентабельности. У них дорогие кредиты, большие расходы на содержание предприятий, на персонал и оборудование, на выполнение требований производителей. Поэтому нельзя бесконечно стимулировать рынок только скидками за счет дилеров»,— рассуждает Алексей Подщеколдин.
При этом даже льготные условия не всегда позволяют сделать покупку нового автомобиля доступной.
«Такие программы дают возможность существенно снизить номинальную ставку, иногда вплоть до символических значений. Но, как правило, для этого требуется внести значительный первоначальный взнос»,— уточняет Магомед Гамзаев.
Кроме того, сегодня при выборе автомобиля люди стали задумываться о том, что будет с машиной через три-пять лет, сколько будет стоить обслуживание и где покупать запчасти, сохранится ли дилерская сеть, за сколько потом удастся продать автомобиль. «Сегодня на рынке более 60 китайских брендов. Очевидно, что далеко не все они останутся в России, и покупатель начинает это учитывать. Ему нужна уверенность, что завтра он не останется один на один с автомобилем, который некому обслуживать. Люди хотят покупать машину и быть уверены, что смогут нормально на ней ездить и через несколько лет»,— объясняет Алексей Подщеколдин.
Поэтому все чаще покупатели делают выбор в пользу автомобилей с пробегом. В ассоциации РОАД ожидают продажи в этом сегменте на уровне 6,2–6,3 млн машин в 2026 году, что практически соответствует прошлогоднему результату. «Мы видим, что часть покупателей уже не может позволить себе новый автомобиль и переходит на вторичный рынок. Но многие даже этого не делают, а просто продолжают ездить на старой машине, и наш автопарк стареет»,— поясняет Алексей Подщеколдин.
Кубинская схема
По данным «Авито Авто», 68% покупателей выбирают сегодня автомобили с пробегом, 32% — новые машины. При этом спрос на кредитование на покупку автомобилей с пробегом растет. По агрегированным данным Frank RG, «еКредита» и «Автостата», за октябрь банки выдали на покупку автомобилей с пробегом кредиты на сумму 75,9 млрд руб. Это на 8,49% больше, чем за октябрь годом ранее. Это при том, что совокупный объем выдач автокредитов год к году за указанный период сократился на 10,7%. Если сравнивать результаты десяти месяцев 2026 года с аналогичным периодом прошлого года, то в сегменте подержанных авто произошел рост на 12,5% по количеству выданных кредитов и на 31% по сумме.
Очевидно, что в текущей ситуации разница в стоимости подержанных и новых автомобилей становится ключевым критерием выбора.
По данным Frank RG, «еКредита» и «Автостата», средняя стоимость б/у автомобиля в октябре составила 1,2 млн руб., нового — 3,4 млн руб. Покупателей не останавливает даже более высокая ставка по кредиту на подержанный автомобиль — 19,2% против 9,72% на новый.
При этом не всегда заемщики могут оформить кредит на покупку подержанного автомобиля. «В автосалоне можно было оформить целевой автокредит с более низкой ставкой и с большей суммой, поскольку автомобиль служит залогом. При покупке у частного лица основной вариант — потребительский кредит. Его средняя сумма составляет около 500 тыс. руб., тогда как средняя стоимость автомобиля с пробегом — около 1,4 млн руб.»,— рассказали в «Авито Авто».
Самыми востребованными на вторичном рынке остаются машины старше десяти лет, но спрос на более новые автомобили растет быстрее. «В 2026 году спрос на машины в возрасте от четырех до девяти лет вырос на 24% год к году, на автомобили старше десяти лет — на 13%»,— сообщили в «Авито Авто». В ВТБ средний возраст автомобиля с пробегом, приобретаемого в кредит,— 9 лет, в МТС-банке — 10 лет, в банке «Уралсиб» — 13 с половиной лет.
Новеллы прошлого и будущего
С 1 января 2026 года банки могут использовать для оценки платежеспособности клиентов только официальные данные о доходах с «Госуслуг» или по справке 2-НДФЛ. В ВТБ заверяют, что с момента перехода на новую методику уровень одобрения кредитов существенно не изменился. В «Уралсибе» также ответили, что существенных изменений пока не видят, но все зависит от последующего ужесточения требований к контролю подтверждения дохода. А вот в МТС-банке признали, что нововведение стало сдерживающим фактором в продажах.
В следующем году банкам предстоит столкнуться еще с одним ограничением в автокредитовании.
Банк России не только сокращает допустимые сроки кредитования по автокредитам, но и устанавливает ограничения на доли длинных кредитов в структуре портфеля. «С января 2027 года доля целевых автокредитов сроком более семи лет не должна превышать 20% выдач банка, а кредиты на срок свыше восьми лет выдавать будет нельзя. Для нецелевых кредитов под залог автомобиля на срок более пяти лет лимит составит 1%. При той же сумме и ставке более короткий срок означает более высокий ежемесячный платеж»,— поясняет директор по финансовым сервисам «Авито» Татьяна Жаркова. В результате, уверена эксперт, часть покупателей будет выбирать более дешевые автомобили, увеличивать первоначальный взнос или откладывать покупку.
При этом увеличение срока кредита сегодня — это одна из возможностей для клиента обслуживать его, ведь при удлинении срока ежемесячный платеж становится меньше. «Сегодня банки предлагают кредиты на длительные сроки не от хорошей жизни. Это способ сделать платеж посильным для покупателя при нынешних ценах на автомобили и процентных ставках. Мы понимаем, почему ЦБ хочет ограничить выдачу слишком длинных кредитов. Люди не должны брать на себя неподъемные финансовые обязательства. Но если мы сокращаем срок кредита, а цена автомобиля и процентная ставка остаются прежними, ежемесячный платеж неизбежно вырастет. Что сделает покупатель? Либо выберет автомобиль дешевле, либо пойдет на вторичный рынок, либо вообще откажется от покупки»,— говорит Алексей Подщеколдин. По его словам, проблема не столько в сроке кредита, сколько в доступности самого автомобиля и рынку нужны финансовые инструменты, которые сделают покупку автомобиля доступной. «Это и льготные программы, и рассрочка, и кредиты с остаточным платежом. Но в конечном счете нужно добиваться того, чтобы новый автомобиль снова стал доступен обычной российской семье»,— заключает господин Подщеколдин.
Лакомый сегмент
Несмотря на то что авторынок переживает фундаментальную перестройку, сегмент автокредитования активно развивается, на нем представлено большое количество игроков. «Рынок автокредитования остается высококонкурентным и достаточно фрагментированным — ни один банк не занимает в нем доминирующей доли»,— считают в пресс-службе ВТБ. Такая структура поддерживает активную конкуренцию: игроки борются за клиента за счет улучшения условий, расширения продуктовой линейки и оптимизации клиентского пути. «Топ-5 банков по выдачам автокредитов занимают долю почти в 70% от всего объема выдач, а топ-3 этого года занимают около 50% всего объема. Основная конкуренция идет между первым и вторым игроками с переменным успехом»,— рассказывает Андрей Галямов.
Лаура Кузнецова считает, что отсутствие одного доминирующего игрока позволяет стимулировать конкуренцию не только в процентных ставках, но и в скорости одобрения заявок, в условиях страхования и партнерских программ с автопроизводителями. При этом заметно усиливается роль банковских экосистем. Так, недавно на рынок автокредитования вышел Ozon-банк, который начал кредитовать покупки автомобилей на собственном маркетплейсе. «Ухода с рынка автокредитования крупных игроков мы сейчас не наблюдаем — скорее всего, происходит перераспределение рыночных долей»,— поясняет эксперт ПСБ.
Маркетплейсы включились в продажи
В конкурентную борьбу в сегменте автокредитования включились маркетплейсы. В пресс-службе Wildberries рассказали, что ежегодно на маркетплейсе продается несколько тысяч транспортных средств, включая автомобили. При этом пользователи, уточнили в пресс-службе Wildberries, приобретают в основном зарубежные автомобили, доля российских марок составляет около 30%. «По нашим оценкам, рынок онлайн-продаж новых автомобилей в России в 2026 году составит около 25 тыс. автомобилей, то есть около 2% всего рынка новых авто. К 2030 году мы прогнозируем рост доли онлайна до 7–10% рынка, или 90–130 тыс. автомобилей в год»,— поделились в Wildberries.
Но онлайн-продажи — явление для российского рынка не новое. «На маркетплейсах автомобили, новые и с пробегом, продают дилеры. На “Авито” представлены два сегмента: дилеры и частные продавцы»,— говорит Татьяна Жаркова. Эксперт уточнила, что в 2025 году на онлайн-продажи пришлось менее 1% рынка новых автомобилей. «При этом, по нашим исследованиям, около 10% покупателей готовы рассмотреть покупку полностью онлайн. Чтобы эта готовность превращалась в сделки, нужны прозрачная цена, достоверная информация о состоянии автомобиля и процесс покупки со встроенным финансированием»,— поясняет госпожа Жаркова.
В Wildberries также делают ставку на онлайн-кредитование. «Если сегодня доля кредитных сделок в онлайн-канале оценивается в 30–50%, то по мере развития рынка она может приблизиться к уровню традиционных каналов продаж — около 70%. Таким образом, к 2030 году объем онлайн-продаж новых автомобилей в кредит может достичь 65–90 тыс. машин в год»,— рассказали в пресс-службе маркетплейса.
Евгений Талалаев уверен, что активность работы маркетплейсов в этом направлении только набирает обороты, идет активное привлечение банков к этим проектам. «Так, например, сегодня наш банк прорабатывает ряд проектов с некоторыми маркетплейсами»,— поделился он. «Государство будет сильнее вовлекать данный канал продаж через дополнительное стимулирование, так как это заложено в национальный план по развитию конкуренции»,— пояснил Андрей Галямов.
По данным совместного исследования «Авито Авто» и агентства «Автостат», 39% опрошенных положительно оценивают возможность купить новый автомобиль полностью дистанционно, 20% готовы, но не полностью, 35% к такому формату пока не готовы, 6% не смогли ответить. На вторичном рынке готовы к онлайн-покупке 29% респондентов, 21% готовы, но не полностью, 44% не готовы, также 6% респондентов не смогли ответить на вопрос.
Алексей Подщеколдин отмечает, что автомобиль — это не телевизор или холодильник, который можно просто заказать и получить в коробке. «Человек покупает достаточно дорогой и технически сложный товар. Он должен понимать, кто отвечает за качество автомобиля, кто будет выполнять гарантийный ремонт, где его обслуживать. Поэтому я не думаю, что маркетплейсы заменят дилерские центры. Они могут стать дополнительным каналом продаж, привести новых покупателей»,— размышляет глава ассоциации РОАД. Главное не то, где человек нажал кнопку «купить», а кто будет отвечать перед ним за автомобиль после покупки. И здесь роль профессионального дилерского бизнеса никуда не исчезнет.