Изменения будут действовать 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 22 и 24 декабря. Они коснутся: №6931 Симферополь — Инкерман-1 на участке Самохвалово — Инкерман-1; №7202/7201 Инкерман-1 — Евпатория Курорт на участке Инкерман-1 — Симферополь; №6911 Симферополь — Инкерман-1 назначается в сообщении Симферополь — Сирень по действующему расписанию; №7204/7203 Инкерман-1 — Евпатория Курорт назначается в сообщении Сирень — Евпатория Курорт. На участке Инкерман-1 — Сирень поезда №6911 и 7204 отменены.