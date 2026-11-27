В аэропорту Салехарда восстановили электроснабжение после аварии на сетях
Электроснабжение аэропорта Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ) восстановили после аварии на электросетях. Свет также вернули в большую часть города, сообщили в Telegram-канале компании «Россети Тюмень».
«Свет продолжает поступать в дома жителей Салехарда. К настоящему моменту восстановлено электроснабжение аэропорта и большей части города в объеме свыше 30 МВт»,— говорится в сообщении.
В настоящее время специалисты продолжают работы по восстановлению штатной схемы электроснабжения.
Ранее глава Салехарда Алексей Титовский сообщал, что в Салехарде в ночь на 27 ноября произошло отключение электроэнергии. Он призывал жителей оставить детей дома и не отправлять их в школы и детские сады.