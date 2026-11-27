В Ульяновске откроется Центр истории УАЗа
Накануне 85-летия Ульяновского автозавода ООО УАЗ» представил концепцию нового Центра истории УАЗ имени А.М. Рахманова, сообщила в пятницу пресс-служба предприятия.
Отмечается, что в презентации центра приняли участие губернатор Ульяновской области Алексей Русских, председатель совета директоров ПАО «СОЛЛЕРС» Адиль Ширинов и автор товарного знака УАЗ, конструктор-дизайнер многих моделей завода Альберт Рахманов.
Гостям и молодым сотрудникам УАЗа показали, каким станет новое пространство: историческая экспозиция, автомобили разных лет и архивные эскизы заводских художников-конструкторов.
Алексей Русских в своем Макс-канале сообщил, что Альберту Рахманову, именем которого и назван центр, 94 года. «Сегодня он вместе с нами, в добром здравии, передал для музея ценный эскиз, который он хранил дома более 70 лет. Во время прямой линии я поддержал инициативу ветеранов завода: новый центр должен быть открыт для всех желающих, а сама территория должна стать благоустроенной и комфортной частью города. Совместно с руководством предприятия реализуем этот проект. Уверен, что здесь будут собираться и ветераны, и молодежь, и семьи с детьми», — отметил глава региона.
Центр площадью 3 600 м разместился на Московском шоссе и будет включать в себя музей, ландшафтный парк и коворкинг-зону. Для жителей и гостей Ульяновска центр откроется летом 2027 года.
Пока музей УАЗа находится на территории автозавода.
Свой 85-летний юбилей Ульяновский автозавод отмечает 30 ноября. Именно 30 ноября 1941 года в Ульяновске на базе частично эвакуированного в Ульяновск московского завода им. Сталина было зарегистрировано предприятие УльЗИС (филиал Завода имени Сталина) с новым уставом, производственной программой и штатным расписанием.