Алексей Русских в своем Макс-канале сообщил, что Альберту Рахманову, именем которого и назван центр, 94 года. «Сегодня он вместе с нами, в добром здравии, передал для музея ценный эскиз, который он хранил дома более 70 лет. Во время прямой линии я поддержал инициативу ветеранов завода: новый центр должен быть открыт для всех желающих, а сама территория должна стать благоустроенной и комфортной частью города. Совместно с руководством предприятия реализуем этот проект. Уверен, что здесь будут собираться и ветераны, и молодежь, и семьи с детьми», — отметил глава региона.