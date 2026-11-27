Искусство потребления
В Екатеринбурге открылась персональная выставка арт-группы «Вторчермет»
На площадке Ural Vision Gallery представили выставочный проект «Все включено» от уральских художников Екатерины и Игоря Пестовых, известных как арт-группа «Вторчермет». В экспозицию вошли работы из музейных и частных коллекций, которые ранее не были показаны широкой публике. Наблюдала за миром контрастов София Паникова.
Екатерина и Игорь Пестовы — дуэт, выросший из екатеринбургской художественной среды и работающий совместно с 2007 года. Их объединяет интерес к тому, как бытовые сюжеты превращаются в высказывание о времени. Художники работают с живописью, графикой, фотографией, видео и инсталляцией, соединяя академическую школу с иронией, гротеском и узнаваемыми образами массовой культуры. За годы существования «Вторчермета» их работы были представлены в музейных и частных собраниях, среди которых Государственный Русский музей, его филиал в Испании, музей Фаберже и галерея современного искусства «Эрарта».
В центре выставки — человек, оказавшийся среди избытка вещей, образов и соблазнов. Авторы исследуют, как потребление меняет не только пространство вокруг человека, но и его внутренние представления о жизни.
Экспозиция демонстрирует ряд образов из «переполненной» повседневности. На полотнах можно рассмотреть остатки еды, пластиковую упаковку, груды ненужных вещей и толпы человеческих фигур.
Открывает проект картина «Пляж» (2022). По словам Екатерины Пестовой, именно она стала отправной точкой выставки. «Мы рады представить новые произведения, которые еще нигде не выставлялись. Например, название "Все включено" вдохновлено работой "Пляж". Есть также ряд картин, которые не экспонировались, тем более на Урале. Очень приятно показать это искушенной уральской публике нашего родного города, людям, которые любят искусство»,— рассказала госпожа Пестова.
На «Пляже» художники собирают образ массового отдыха. Раздетые тела заполняют все пространство холста. Рядом с ним вывешена работа на тему мусора и одноразовых столовых приборов. В работах «Ветер перемен» (2017), «Из Америки с любовью» (2021) и «Лето 2022» пластиковые упаковки, отходы и следы потребления становятся не фоном, а самостоятельными героями произведения. Отдельную линию в экспозиции образует серия пустых блистеров («Любовь», «Сила», «Искусство» и другие).
Еще один важный мотив — еда и ее избыток.
Сюжеты работ «Красный пончик» (2026), «Деликатес» (2026), «Большой омлет» (2025), «Стена» (2018) и «Дорожная классика» (2017) делают из знакомых продуктов символ изобилия. Еда здесь одновременно связана с удовольствием от насыщения и неприятным ощущением при виде обглоданных остатков.
Особое место занимает триптих «Цивилизация потребления» (2006), где ношеная обувь перекрывает ломящиеся от угощений столы. Эта работа собирает ключевые образы выставки: след человека, избыток вещей и еду как метафору неумеренности.
Человек на выставке Пестовых показан по-разному. С одной стороны — это нагромождение фигур с экспрессивной мимикой («Пляж» и «Мои бесы»). С другой — беззащитный образ новорожденного в «Избиении младенцев» и «Создании правильного человека». На их фоне выделяется череп в «Клятве Гиппократа» (2010), напоминающий о конечности жизни за внешне благополучной картиной мира.
Посетить выставку можно до 27 февраля.