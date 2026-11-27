Екатерина и Игорь Пестовы — дуэт, выросший из екатеринбургской художественной среды и работающий совместно с 2007 года. Их объединяет интерес к тому, как бытовые сюжеты превращаются в высказывание о времени. Художники работают с живописью, графикой, фотографией, видео и инсталляцией, соединяя академическую школу с иронией, гротеском и узнаваемыми образами массовой культуры. За годы существования «Вторчермета» их работы были представлены в музейных и частных собраниях, среди которых Государственный Русский музей, его филиал в Испании, музей Фаберже и галерея современного искусства «Эрарта».