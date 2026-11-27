Крупнейший покупатель долга, если на торги придет инвестор, получит требование к компании, которая сама проходит процедуру банкротства. Дело о несостоятельности «Арктической транспортной строительной компании» рассматривает Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области; наблюдение в отношении нее ввели в июле 2023 года. Это делает взыскание главной неопределенностью лота: цена требования составляет 30,19 млн руб., но фактическая сумма возврата будет зависеть от конкурсной массы строительной компании и очередности расчетов с ее кредиторами. В изученных судебных материалах связь между двумя банкротствами прослеживается через участие «Гарантсистемы» в деле строителей.