Обанкротившийся крымский застройщик выставил на торги долги партнеров из Петербурга
«Гарантсистема» зарегистрирована в Симферополе и обанкротилась в 2025 году
Банкротящаяся симферопольская «Гарантсистема» выставила на торги права требования на 37 млн руб. Почти 82% этой суммы — долг ООО «Арктическая транспортная строительная компания»: два требования к строителям составляют 25,72 млн и 4,47 млн руб. Покупателю предложат не сами деньги, а возможность взыскивать их с должников, следует из данных на Федресурсе.
Единственный лот оценили в 37,03 млн руб. Помимо требований к строительной компании, в него вошли долги индивидуальных предпринимателей Исакова А. В. — на 632,9 тыс. и 1,31 млн руб., Филимонова Д. А. — на 556 тыс. руб., Паршуковой О. Н. — на 350 тыс. руб., а также ООО «СК АНКЕР» — на 4 млн руб. Суммы семи требований в точности складываются в начальную цену лота.
Продажу проведут как публичное предложение на площадке «Новые информационные сервисы». Заявки начнут принимать 30 ноября 2026 года, завершат — 18 января 2027 года. Цена будет снижаться по заранее установленным периодам; задаток составит 10% от цены, действующей в выбранный период. Карточка торгов не раскрывает интервалы снижения и минимальную цену. Победитель должен подписать договор в течение пяти дней после получения и оплатить покупку в течение 30 дней после заключения договора.
«Гарантсистема» зарегистрирована в Симферополе в 2021 году. Арбитражный суд Республики Крым признал компанию банкротом 18 декабря 2025 года и открыл конкурсное производство до 5 июня 2026 года. Решение последовало за собранием кредиторов 21 ноября 2025 года: кредиторы поддержали обращение в суд с ходатайством о банкротстве. Судебный акт не объясняет происхождение каждого долга, включенного в лот, но фиксирует переход компании к распродаже активов для расчетов с кредиторами. История процедуры изложена в решении Арбитражного суда Республики Крым.
Крупнейший покупатель долга, если на торги придет инвестор, получит требование к компании, которая сама проходит процедуру банкротства. Дело о несостоятельности «Арктической транспортной строительной компании» рассматривает Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области; наблюдение в отношении нее ввели в июле 2023 года. Это делает взыскание главной неопределенностью лота: цена требования составляет 30,19 млн руб., но фактическая сумма возврата будет зависеть от конкурсной массы строительной компании и очередности расчетов с ее кредиторами. В изученных судебных материалах связь между двумя банкротствами прослеживается через участие «Гарантсистемы» в деле строителей.