Блокадные записи академика — отдельный документ эпохи. В «Воспоминаниях» он описывал, как в столовой встречал знакомые лица и каждый раз думал: «Этот жив». Люди встречались со словами: «Вы живы! Как я рад!» С тревогой узнавали друг у друга: такой-то умер, такой-то уехал. «Люди пересчитывали друг друга, считали оставшихся, как на поверке в лагере»,— писал он. И там же — страшная, почти физиологическая деталь выживания: «Появилось специфическое движение пальцев, по которому ленинградцы узнавали друг друга в эвакуации: хлебные крошки на столе придавливали пальцами, чтобы они прилипли к ним, и отправляли эти частицы пищи в рот. Просто немыслимо было оставлять хлебные крошки. Тарелки вылизывались, хотя „суп", который из них ели, был совершенно жидкий и без жира: боялись, что останется жиринка („жиринка" — это ленинградское слово тех лет, как и „довесочек")».