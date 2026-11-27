«Забота о прошлом есть забота о будущем»
120 лет Дмитрию Лихачеву
В 1930 году в журнале «Соловецкие острова» вышла статья «Картежные игры уголовников». Ее автор — заключенный СЛОНа Дмитрий Лихачев, арестованный в 1928-м за участие в студенческом кружке «Космическая академия наук». Через десятилетия он станет академиком, автором «Поэтики древнерусской литературы» и человеком, который введет в оборот понятие «экология культуры». 28 ноября 2026 года — 120 лет со дня его рождения.
Дмитрий Сергеевич Лихачев родился 28 ноября (15 ноября по старому стилю) 1906 года в Санкт-Петербурге. Его отец, сын церковного старосты, был инженером Главного управления почт и телеграфов, мать происходила из семьи купцов-единоверцев. В 1914–1923 годах будущий академик учился сначала в гимназии Императорского человеколюбивого общества, затем в гимназии и реальном училище Карла Мая, а позже — в советской трудовой школе имени Л. Д. Лентовской. В 1923 году он поступил на отделение языкознания и литературы факультета общественных наук Ленинградского университета (ЛГУ, ныне Санкт-Петербургский государственный университет), где учился одновременно в двух секциях: романо-германской и славяно-русской. Это сочетание западноевропейской филологии и русской древности потом скажется на всем его научном методе.
Но в феврале 1928 года, после окончания ЛГУ, двадцатидвухлетний Лихачев был арестован за участие в студенческом кружке «Космическая академия наук» и осужден на пять лет за контрреволюционную деятельность. Кружок был шуточный, но время — нет. С ноября 1928 года по август 1932 года молодой исследователь отбывал заключение в Соловецком лагере особого назначения — знаменитом СЛОНе. Для многих это место стало точкой невозврата. Для него оно, странным образом, стало точкой входа в науку.
Именно в лагере, в 1930 году, в журнале «Соловецкие острова» была опубликована его первая научная работа — «Картежные игры уголовников». Наблюдая за бытом заключенных, будущий филолог изучал не только людей, но и язык: позже, уже в Белбалтлаге, он продолжил исследовать воровской жаргон, что легло в основу статьи «Черты первобытного примитивизма воровской речи» (1935). Это был уникальный, страшный и бесценный опыт понимания того, как преобразуется и выживает человеческое слово в экстремальных условиях.
После досрочного освобождения в 1932 году Дмитрий Сергеевич вернулся в Ленинград. Возобновить научную карьеру было непросто: судимость закрывала многие двери. Он работал литературным редактором и корректором в различных издательствах, в том числе в издательстве Академии наук. Судимость с него сняли только в июле 1936 года — постановлением Президиума ЦИК Союза ССР по ходатайству президента Академии наук Александра Карпинского. После этого ученый смог вернуться к исследованиям.
С 1938 года жизнь филолога была связана с Пушкинским Домом — Институтом русской литературы (ИРЛИ АН СССР). Он начал работать младшим научным сотрудником. В 1948 году стал членом ученого совета, в 1954 году — заведующим сектором, а с 1986 года возглавлял отдел древнерусской литературы. Но до этого ему еще предстояло пройти через круги блокадного ада.
Блокадная книга
Во время Великой Отечественной войны, с осени 1941 года до весны 1942 года, Дмитрий Сергеевич жил и работал в блокадном Ленинграде. Он пережил самую черную — первую ленинградскую фронтовую зиму. Только летом 1942 года его вместе с семьей эвакуировали в Казань по «Дороге жизни». За самоотверженный труд в осажденном городе исследователь был награжден медалями «За оборону Ленинграда» (1942) и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945».
Именно в блокаду, в холод и голод, Лихачев вместе с историком и археологом Марией Тихановой написал книгу «Оборона древнерусских городов». Она вышла в 1942 году — это была его первая книга. Десятитысячный тираж мгновенно разошелся по окопам, а авторы получали письма прямо с передовой. Сам Дмитрий Сергеевич позже вспоминал, что писалось, вопреки всему, хорошо — дистрофия на работе мозга не сказывалась. В военные годы была написана и книга «Национальное самосознание Древней Руси» (1945). Позже, когда его положение в научном мире укрепилось, ученый на несколько десятилетий ушел в чистую науку.
Блокадные записи академика — отдельный документ эпохи. В «Воспоминаниях» он описывал, как в столовой встречал знакомые лица и каждый раз думал: «Этот жив». Люди встречались со словами: «Вы живы! Как я рад!» С тревогой узнавали друг у друга: такой-то умер, такой-то уехал. «Люди пересчитывали друг друга, считали оставшихся, как на поверке в лагере»,— писал он. И там же — страшная, почти физиологическая деталь выживания: «Появилось специфическое движение пальцев, по которому ленинградцы узнавали друг друга в эвакуации: хлебные крошки на столе придавливали пальцами, чтобы они прилипли к ним, и отправляли эти частицы пищи в рот. Просто немыслимо было оставлять хлебные крошки. Тарелки вылизывались, хотя „суп", который из них ели, был совершенно жидкий и без жира: боялись, что останется жиринка („жиринка" — это ленинградское слово тех лет, как и „довесочек")».
Возвращение Древней Руси
После войны Лихачев стремительно вошел в академическую элиту. В 1947 году он защитил докторскую диссертацию. Регулярно выходили монографии молодого ученого, которые пришлись ко двору во время послевоенного интереса к прошлому России. Его концепции вписывались в новые представления о патриотизме, формировавшиеся в те годы. К 1953 году недавний лагерник был уже доктором филологии и лауреатом Сталинской премии, а в 1953-м стал членом-корреспондентом Академии наук. В 1970 году Дмитрий Сергеевич был избран действительным членом — академиком АН СССР.
С 1946 года исследователь работал в Ленинградском государственном университете: сначала в должности доцента, а в 1951–1953 годах — профессора. На историческом факультете ЛГУ он читал спецкурсы «История русского летописания», «Палеография», «История культуры Древней Руси» и другие.
Пожалуй, главный научный вклад Дмитрия Лихачева — в том, что он вернул современникам их собственное прошлое. Ученый доказал, что древнерусская литература — это высокая, сложная и глубоко художественная система. Ему принадлежат фундаментальные исследования «Слова о полку Игореве», литературы и культуры Древней Руси, проблем текстологии. Среди его основных трудов — «Русские летописи и их культурно-историческое значение» (1947), «Человек в литературе Древней Руси» (1958), «Поэтика древнерусской литературы» (1967), «„Слово о полку Игореве" и культура его времени» (1978), «Заметки о русском» (1981). Отдельно стоит назвать написанную совместно с дочерью, искусствоведом Верой Лихачевой, книгу «Художественное наследие Древней Руси и современность» (1971).
Свои главные книги автор написал, будучи уже доктором наук и лауреатом. Следующие 20 лет он посвятил двум трудам, которые стали классическими для русской филологии: «Человек в литературе Древней Руси» и «Поэтика древнерусской литературы». Эти книги сформировали филологическую школу, которая дала ключ к познанию русской культуры допетровского времени.
В 1950 году под его редакцией вышли переводы на современный русский язык «Повести временных лет» и «Слова о полку Игореве» в серии «Литературные памятники». Благодаря его комментариям эти тексты ожили для массового читателя. В 1969 году за «Поэтику древнерусской литературы» Лихачеву была присуждена Государственная премия СССР, а в 1970-м он был избран действительным членом Академии наук СССР. Позже, в 1973 году, вышла его книга «Развитие русской литературы X–XVII вв.: Эпохи и стили».
Научная репутация Дмитрия Сергеевича давно перешагнула границы СССР. Он был иностранным членом и членом-корреспондентом академий наук Болгарии, Сербии, Венгрии, Великобритании, Австрии, а также Американской академии искусств и наук, почетным доктором Оксфорда, Эдинбурга, Цюриха и других университетов Европы. С 1956 года состоял в Союзе писателей СССР, с 1989-го — в Советском (позднее Российском) отделении Пен-клуба.
В поздние советские годы Лихачев становится главным моральным и общественным авторитетом страны. Когда в Ленинграде планировали разрушить исторические здания ради типовой застройки, именно письма и выступления ученого останавливали бульдозеры. Он активно выступал в СМИ в защиту памятников русской культуры — зданий, улиц, парков. Благодаря деятельности академика удалось спасти от сноса, «реконструкций» и «реставраций» множество памятников в России, на Украине, в Крыму и на Кавказе.
Наиболее значительной для себя, по его же словам, ученый считал работу в должности председателя редколлегии в серии «Литературные памятники» в Советском (позднее Российском) фонде культуры (1971–1993). В 1986 году Дмитрия Сергеевича пригласили на телепередачу «Встречи в Останкино». Он стал, наверное, единственным в Советском Союзе ученым-филологом, которого знала вся страна. Вскоре ему поступило предложение возглавить советский Фонд культуры. В 1986–1993 годах Лихачев занимал должность председателя правления Советского фонда культуры (с 1991 года — Российский фонд культуры). Одним из главных дел фонда ученый считал издание журнала «Наше наследие».
«Знания раскрывают нам двери, но войти в них мы должны сами»
Лихачев умел говорить просто о сложном. Его «Письма о добром и прекрасном» — книга, написанная для школьников и молодежи. В форме писем автор размышляет о патриотизме, смысле жизни, важности самовоспитания и постоянного стремления к добру. Он призывает читателей развивать в себе чувство прекрасного — любить природу и искусство, бережно относиться к культурному наследию и исторической памяти, ведь, по его мысли, память о прошлом формирует нравственный климат общества.
«Знания раскрывают нам двери, но войти в них мы должны сами»,— утверждал Лихачев. И еще: «О каждом народе следует судить по тем нравственным вершинам и по тем идеалам, которыми он живет. Быть благожелательным к любому народу, самому малочисленному! Это позиция самая верная, самая благородная». И, наконец, формула, которая сегодня звучит как рабочий принцип: «Забота о прошлом есть одновременно и забота о будущем».
В «Воспоминаниях» есть и такая фраза: «Совершенствовать свой язык — громадное удовольствие, не меньшее, чем хорошо одеваться, только менее дорогое…» А в «Письмах о добром» — «Чтобы выступление было интересным, выступающему самому должно быть интересно выступать». За этими цитатами — опыт человека, который прошел лагерь, блокаду и академические коридоры и настаивал: культура — не украшение, а среда выживания.
За этим опытом стояла и частная жизнь, в которой тоже было много потерь. С 1935 года Дмитрий Сергеевич был женат на Зинаиде Лихачевой (1907–2001), урожденной Макаровой. В 1937 году у них родились дочери-близнецы Вера и Людмила. В 1981 году дочь академика Вера, искусствовед, профессор Академии художеств, погибла в автокатастрофе. Людмила Лихачева была искусствоведом, сотрудником Отдела древнерусского искусства Государственного Русского музея, скончалась в 2001 году. Внучка Зинаида Курбатова (дочь Веры) — журналист и художник, внучка Вера Зилитинкевич (дочь Людмилы) — профессор Манчестерского университета в Великобритании.
За свою научную и общественную деятельность ученый был удостоен многих правительственных наград. Академику дважды присуждена Государственная премия СССР — за научные труды «История культуры Древней Руси» (1952) и «Поэтика древнерусской литературы» (1969), Государственная премия Российской Федерации за серию «Памятники литературы Древней Руси» (1993). Он был лауреатом Премии президента РФ в области литературы и искусства (1997). В 2000 году Дмитрию Лихачеву посмертно была присуждена Государственная премия России за развитие художественного направления отечественного телевидения и создание общероссийского государственного телеканала «Культура».
Академик Дмитрий Лихачев был удостоен высших наград СССР и России — звания Героя Социалистического Труда (1986) с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Он получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (1996), являлся первым кавалером ордена Святого апостола Андрея Первозванного (1998), а также был награжден многими орденами и медалями.
Дмитрий Сергеевич Лихачев скончался 30 сентября 1999 года в Санкт-Петербурге. Похоронен на кладбище в Комарово. В 2001 году был учрежден Международный благотворительный фонд имени Д. С. Лихачева. Именем академика названа площадь в Петроградском районе Санкт-Петербурга, Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия в Москве, а также премия, учрежденная правительством Санкт-Петербурга и Фондом имени Д. С. Лихачева. Имя Лихачева носит астероид № 2877, который находится между орбитами Марса и Юпитера.