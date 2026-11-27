Два человека погибли в ДТП с грузовиками дорожной службы на тюменской трассе
На 456-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском округе столкнулись «КамАЗ» и комбинированная дорожная машина (КДМ). После этого в КДМ врезался еще один автомобиль дорожной службы, следовавший за ней, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.
«Погибли водители обоих грузовиков, столкнувшихся первоначально, в том числе 42-летний водитель машины дорожной службы. 36-летний пассажир автомобиля КДМ получил ранения»,— сообщили в ГАИ.
По предварительным данным, причиной аварии стал выезд «КамАЗа» на встречную полосу.
В настоящее время движение на участке трассы организовано в реверсивном режиме. Обстоятельства ДТП выясняются.