На 456-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском округе столкнулись «КамАЗ» и комбинированная дорожная машина (КДМ). После этого в КДМ врезался еще один автомобиль дорожной службы, следовавший за ней, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.