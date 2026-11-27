Имущество владельца таганрогского «Приазовья» выставили на торги за 341 млн рублей
В лот входят почти все акции ЗАО «Приазовье» и 100% долей ООО «Лидер Инвест»
Финансовый управляющий Руслан Хагундоков выставил на повторные торги имущество банкротящегося предпринимателя Константина Колоскова, связанное с таганрогским портовым оператором ЗАО «Приазовье». Начальная цена лота — 341,3 млн руб., минимальная — 187,7 млн руб. Заявки примут с 30 ноября по 17 декабря. Цена будет снижаться каждые три дня на 9% от начальной стоимости, всего предусмотрено пять этапов снижения. Сообщение опубликовано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве 27 ноября, торги организует арбитражный управляющий на площадке МЭТС.
В лот входят 150 034 обыкновенные акции ЗАО «Приазовье» — 99,889866% компании, 100% долей ООО «Лидер Инвест» и право требования к «Приазовью» на 33,9 млн руб. Акции заложены Сбербанку. В мае 2026 года пакет выставляли за 1,2 млрд руб.; затем торги перезапустили по сниженной цене. В сентябре «Коммерсантъ» сообщал, что суд взыскал с «Лидер Инвест» и «Приазовья» 673 млн руб. по кредиту, а пакет акций к тому времени подешевел с 1,2 млрд до 1,1 млрд руб. Теперь стартовая стоимость нового лота составляет менее трети от прежних 1,1 млрд руб.
«Приазовье» управляет погрузочно-разгрузочным терминалом в порту Таганрога и сухим портом в городе, расположенным примерно в девяти километрах от причала. По условиям торгов, причальный фронт компании достигает 239,7 м, складские площади в порту — 2 835 кв. м, а вместимость хранения — до 28 тыс. тонн. Терминал может принимать суда грузоподъемностью до 10 тыс. тонн и переваливать до 600 тыс. тонн грузов в год. В материалах продажи также указана пропускная способность: до 42 вагонов и 75 автомобилей в сутки на входе и до 1 500 тонн в час на выходе.
К продаже добавлены доля в «Лидер Инвест» и право требования по нескольким договорам займа, заключенным в 2013–2021 годах. При этом у «Лидер Инвест» есть действующий кредит, обеспеченный, в частности, поручительством «Приазовья» и залогом его оборудования, транспорта, недвижимости, земельных участков и причала. По данным сообщения о торгах, на 24 ноября остаток долга перед Сбербанком составлял 608,8 млн руб. основного долга, 101,4 млн руб. процентов и 19 млн руб. неустойки. Проценты и штрафы продолжают начисляться. Следовательно, покупатель получает не только контроль над портовым активом, но и пакет с крупными долговыми и залоговыми обязательствами, размер которых может измениться к моменту сделки.
Арбитражный суд Ростовской области признал Константина Колоскова банкротом 9 октября 2025 года после отказа утвердить план реструктуризации долгов. Сбербанк выступил заявителем по делу; в реестр включены требования нескольких кредиторов. В мае 2026 года апелляция оставила в силе временное ограничение на выезд Колоскова из России. Суд сослался на значительный объем обязательств, в том числе поручительства и залоги по долгам связанных с ним компаний. В сентябре кассационный суд оставил судебные акты в силе.
Покупатель должен внести задаток в размере 10% от цены соответствующего этапа. После подписания договора ему отводится 30 календарных дней на оплату.