К продаже добавлены доля в «Лидер Инвест» и право требования по нескольким договорам займа, заключенным в 2013–2021 годах. При этом у «Лидер Инвест» есть действующий кредит, обеспеченный, в частности, поручительством «Приазовья» и залогом его оборудования, транспорта, недвижимости, земельных участков и причала. По данным сообщения о торгах, на 24 ноября остаток долга перед Сбербанком составлял 608,8 млн руб. основного долга, 101,4 млн руб. процентов и 19 млн руб. неустойки. Проценты и штрафы продолжают начисляться. Следовательно, покупатель получает не только контроль над портовым активом, но и пакет с крупными долговыми и залоговыми обязательствами, размер которых может измениться к моменту сделки.