Суд взыскал с ЗАО «Приазовье» и ООО «Лидер Инвест» 673 млн рублей в счет имущества

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск кредитной организации к ООО «Лидер Инвест» и ЗАО «Приазовье» о взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно решению, с ответчиков солидарно будет взыскано более 673 млн руб., включая основную задолженность, проценты и неустойку. В частности: 608,8 млн руб. задолженности по кредиту, 60,9 млн руб. процентов и 3,5 млн руб. неустойки.

Кредитный договор был заключен 7 апреля 2023 года между банком и ООО «Лидер Инвест». По нему заемщику была открыта возобновляемая кредитная линия с лимитом почти в 700 млн руб. В обеспечение обязательств были заключены договор поручительства, а также договоры залога и ипотеки с ЗАО «Приазовье».

Однако ООО «Лидер Инвест» не исполнило свои обязательства по погашению кредита и уплате процентов, в результате чего образовалась задолженность. Банк направил претензию, но она осталась без удовлетворения, после чего кредитор обратился в суд.

ЗАО «Приазовье», выступавшее поручителем и залогодателем, не признало исковые требования. В своем отзыве компания указала, что пакет акций предприятия выставлен на торги в рамках дела о банкротстве акционера Константина Колоскова, а рыночная стоимость имущества ЗАО «Приазовье» превышает залоговую. Тем не менее суд отклонил эти доводы, пояснив, что банкротство акционера не влияет на обязательства самого общества перед банком.

В рамках исполнения решения суда будет обращено взыскание на имущество ЗАО «Приазовье» — его продадут с публичных торгов. В перечень имущества вошли десятки позиций, в том числе: портальные краны («GANZ», «Альбатрос»), различные погрузчики и зернопогрузчики, конвейеры, транспортеры, разгрузчики, грейферы, электромагниты, вибропогружатель, погрузчики (JCB, CASE, SEM, KOMATSU, NEW HOLLAND), инфраструктурные объекты (арочные сооружения, причальные палы, канализация, водопровод, административно-бытовой корпус и др.).

Имущество расположено преимущественно на Николаевском шоссе и Комсомольском спуске в Таганроге.

Решение суда может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Как сообщал «Ъ-Ростов», контрольный пакет таганрогского портового оператора ЗАО «Приазовье» — 99,8% акций в количестве 150 тыс. штук, в июле 2026 года был выведен на повторные торги по сниженной цене: актив подешевел на 10% — с 1,2 млрд руб. до 1,1 млрд руб.

По данным портала kartoteka.ru, ЗАО «Приазовье» зарегистрировано в Таганроге в 1992 году. Компания эксплуатирует грузовой перегрузочный терминал в акватории таганрогского порта, способный принимать суда дедвейтом до 10 тыс. т. Основным направлением деятельности предприятия является транспортная обработка грузов. Руководит организацией генеральный директор Валерий Мацко.

ООО «Лидер Инвест» зарегистрировано в Москве 1 марта 2022 года. Единственным учредителем и гендиректором компании является Константин Колосков. Основной вид деятельности общества — вложения в ценные бумаги. Уставный капитал — 100 тыс. руб.

Наталья Белоштейн