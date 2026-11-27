В Угличе через суд изъяли исторический особняк на улице Ленина
Суд признал недействительным договор купли-продажи объекта культурного наследия «Особняк городской» в Угличе и постановил изъять здание у собственника. Об этом сообщает правительство Ярославской области.
Особняк расположен на улице Ленина, 19/18. Здание было построено в XIX веке и представляет собой образец купеческого дома, возведенного по типовому проекту из альбомов, разработанных при участии ведущих российских архитекторов того времени.
В 2023 году здание приобрел новый собственник, однако мер по его сохранению он не принимал. При обследовании в 2024 году специалисты выявили деформацию фундамента, трещины в стенах, повреждения перекрытий и лестниц, отсутствие оконных и дверных заполнений, а также утрату инженерных коммуникаций. Здание не использовалось.
Служба охраны выдала собственнику акт технического состояния с перечнем необходимых работ. Однако состояние памятника не изменилось, и ему стала угрожать физическая утрата.
Как пояснили в ведомстве, владелец, зная об охранных обязательствах и риске принудительного изъятия здания, попытался продать объект. Служба сочла эти действия злоупотреблением правом и обратилась в суд. Суд удовлетворил иск, признал сделку недействительной и постановил изъять особняк.