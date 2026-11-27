В 2023 году здание приобрел новый собственник, однако мер по его сохранению он не принимал. При обследовании в 2024 году специалисты выявили деформацию фундамента, трещины в стенах, повреждения перекрытий и лестниц, отсутствие оконных и дверных заполнений, а также утрату инженерных коммуникаций. Здание не использовалось.