В целом по стране для покупки однокомнатной квартиры на вторичном рынке требуется 3,9 года непрерывного накопления всего объема заработка (исходя из средней зарплаты 103 тыс. руб. и цены объекта 4,8 млн руб.). Наименьшие сроки зафиксированы в Магаданской области (два года), Чукотском (2,1 года) и Ямало-Ненецком (2,5 года) автономных округах, наибольшие — в республиках Крым (8,6 года) и Дагестан (9,6 года), а также в Севастополе (10,8 года).