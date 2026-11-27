Липчане быстрее всех в Черноземье могут накопить на вторичную «однушку»
Жителям Липецкой области требуется меньше всего времени в Черноземье для накопления средств на однокомнатную квартиру на вторичном рынке — ровно четыре года. Курянам на аналогичную покупку необходимо 5,7 года. Такие сроки возможны при условии направления на приобретение жилья всего объема получаемой заработной платы. Это следует из исследования федерального портала «Мир квартир».
Липецкая область заняла 26-е место в общероссийском рейтинге со средней стоимостью однокомнатной квартиры 3,9 млн руб. и заработком 80,1 тыс. руб. в месяц. Курская область оказалась на 68-й строчке: типовое вторичное жилье здесь оценивается в среднем в 5,3 млн руб. при ежемесячном доходе работающего 78 тыс. руб.
Второй по доступности вторичной недвижимости в Черноземье стала Орловская область, занявшая 46-ю строчку в общероссийском списке. При средней стоимости однокомнатной квартиры в 3,8 млн руб. и заработке 67,6 тыс. руб. в месяц на сделку потребуется направлять весь доход в течение 4,6 года.
Воронежская область расположилась на 47-й позиции рейтинга. На покупку аналогичного жилья стоимостью 4,6 млн руб. при средней зарплате 81,6 тыс. руб. необходимо копить заработанные средства на протяжении 4,7 года.
В Белгородской области (51-е место) приобретение квартиры потребует 4,9 года откладывания зарплаты. Вторичный объект оценивается в среднем в 4,6 млн руб. при ежемесячном доходе 78,4 тыс. руб.
Тамбовская область заняла 58-е место в РФ с показателем 5,2 года: при средней зарплате 68,4 тыс. руб. в месяц стоимость типовой однокомнатной квартиры достигает 4,2 млн руб.
Расчеты выполнены для 85 регионов страны на основе сведений Росстата о средних заработках и собственной базы объявлений о продаже вторичного жилья.
В целом по стране для покупки однокомнатной квартиры на вторичном рынке требуется 3,9 года непрерывного накопления всего объема заработка (исходя из средней зарплаты 103 тыс. руб. и цены объекта 4,8 млн руб.). Наименьшие сроки зафиксированы в Магаданской области (два года), Чукотском (2,1 года) и Ямало-Ненецком (2,5 года) автономных округах, наибольшие — в республиках Крым (8,6 года) и Дагестан (9,6 года), а также в Севастополе (10,8 года).
В начале ноября «Ъ-Черноземье» сообщал, что за год с октября 2025-го по октябрь 2026-го вторичное жилье в Орле подорожало заметнее всего в макрорегионе — на 14,7%, достигнув средней цены в 5,75 млн руб. за квартиру (+0,9% за октябрь).