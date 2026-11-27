Господин Шинчук руководил Общественной палатой с 2010 года по 2012-й и с 2019 года до 27 ноября 2026-го. В разные годы он занимал должности министра промышленности, министра международных отношений и внешнеэкономических связей, зампреда регионального правительства, министра общественных отношений и председателя комитета общественных связей и национальной политики.