Алексей Антонов возглавил вместо Бориса Шинчука саратовскую Общественную палату
Господин Шинчук стал заместителем нового председателя
Алексей Антонов возглавил Общественную палату Саратовской области. Информацию о назначении подтвердили “Ъ” в пресс-службе совещательного органа.
Господин Антонов был депутатом Саратовской областной думы с 2017 года по 2026-й, председателем регпарламента — с 2024 года. В 2016–2024 годах он руководил Торгово-промышленной палатой Саратовской области.
Господин Шинчук руководил Общественной палатой с 2010 года по 2012-й и с 2019 года до 27 ноября 2026-го. В разные годы он занимал должности министра промышленности, министра международных отношений и внешнеэкономических связей, зампреда регионального правительства, министра общественных отношений и председателя комитета общественных связей и национальной политики.