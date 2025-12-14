Невеликие британцы

Два выдающихся британских супертяжеловеса — Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа — в следующем году, судя по всему, все-таки наконец встретятся друг с другом. Правда, этот бой уже не будет восприниматься так, как воспринимался бы несколько лет назад, до поражений Фьюри и Джошуа от превратившегося в короля категории украинца Александра Усика. Теперь это не грандиозное, а просто любопытное событие.

О том, что в 2026 году состоится бой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, сообщили The Ring и Press Association. По их данным, он пройдет в рамках проекта Riyadh Season, который продвигает Главное управление по делам развлечений Саудовской Аравии. Оно инвестирует огромные средства в топовые боксерские события, в том числе за рубежом. Предполагается, что перед столкновением друг с другом Фьюри и Джошуа проведут по «разогревочному» бою. В случае с Энтони Джошуа их на самом деле будет два. Дело в том, что уже 19 декабря он будет драться с блогером Джейком Полом.

Тайсон Фьюри, который в начале 2025 года объявил о завершении карьеры, отреагировал на эту новость сообщением, в котором отметил, что «король должен вернуться на свой трон». А сотрудничающая с ним компания Queensburry Promotions опубликовала фото этого самого трона с восседающим на нем Фьюри. Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн ранее уже давал понять, что считает весьма вероятной встречу своего клиента с Тайсоном Фьюри в том случае, если саудовская сторона предложит хорошие финансовые условия.

Несколько лет назад речь бы шла о событии колоссального масштаба. Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа — два выдающихся британских супертяжеловеса. Каждый из них в начале десятилетия владел чемпионским титулом (Фьюри принадлежал титул Всемирного боксерского совета (WBC), Джошуа — три остальных: Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO)), претендовал на статус короля категории и пользовался огромной популярностью у болельщиков, которым, конечно, хотелось, чтобы случилось их столкновение на ринге. Но до него дело так и не дошло.

Привычный расклад с двумя британцами на верхушке в супертяжелом весе рухнул после появления в нем поднявшегося из первого тяжелого веса (до 90,7 кг) украинца Александра Усика. В итоге именно ему достался королевский статус. По дороге к нему Усик по два раза справился с британскими конкурентами: с Джошуа — в 2021 и 2022 годах, с Фьюри — в 2024-м.

При этом неудачи, кажется, крайне негативно подействовали на обоих боксеров.

36-летний Энтони Джошуа не воспользовался шансом снова добыть чемпионский пояс IBF, а вместе с ним и право драться против Усика, когда в сентябре 2024 года потерпел исключительно болезненное поражение нокаутом от соотечественника Даниэля Дюбуа. С тех пор он не выходил на ринг, согласившись лишь на заманчивое с финансовой, но никак не со спортивной точки зрения предложение ютубера Пола. При этом различные источники указывали на скверное психологическое состояние потерявшего уверенность в себе Джошуа.

37-летний Тайсон Фьюри, после того как год назад второй раз уступил Усику, также не демонстрировал никакого желания вернуться в бокс. Более того, однажды он признался, что его не заставит это сделать даже гонорар в £1 млрд.

Алексей Доспехов