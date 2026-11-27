Полицейские вызвали ветеранов СВО для задержания крупного ижевчанина в психозе
Житель столицы Удмуртии избивал свою мать и отказывался ехать в психдиспансер
Несколько участников спецоперации и полицейский пострадали при попытке вывести из квартиры агрессивного жителя Ижевска весом 160 кг, чтобы медработники могли доставить его в психдиспансер. Об этом сообщает добровольная народная дружина (ДНД) «Ветераны СВО».
Инцидент произошел вечером 25 ноября на улице 9 Января. 46-летний ижевчанин в психозе избил свою мать, после чего начал выкрикивать бессвязные фразы из окна квартиры. На происходящее вокруг он не реагировал.
После обращения соседей на место прибыли полиция и скорая помощь. Выходить из квартиры житель отказался и оказал сопротивление. «Самостоятельно справиться с ситуацией сотрудникам <...> было затруднительно, поэтому потребовалось подкрепление — на помощь вызвали сотрудников ДНД»,— говорится в сообщении.
В ходе этого житель нанес удары двум ветеранам СВО и сотруднику полиции. Тем не менее, его вывели из квартиры и передали бригаде скорой помощи. Он был доставлен в психдиспансер на улице 30 Лет Победы.