По версии следствия, в мае 2026 года 68-летней жительнице Ярославля позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками полиции. Они сообщили женщине, что от ее имени якобы оформлена доверенность, по которой посторонние лица снимают деньги со счетов. Чтобы сохранить сбережения, ей предложили снять наличные и передать их через курьера сотрудникам Росфинмониторинга.