Москвича арестовали в Ярославле по обвинению в мошенничестве на 2,1 млн рублей
Кировский районный суд Ярославля отправил под стражу 22-летнего жителя Москвы, обвиняемого в мошенничестве на сумму более 2,1 млн руб. Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.
По версии следствия, в мае 2026 года 68-летней жительнице Ярославля позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками полиции. Они сообщили женщине, что от ее имени якобы оформлена доверенность, по которой посторонние лица снимают деньги со счетов. Чтобы сохранить сбережения, ей предложили снять наличные и передать их через курьера сотрудникам Росфинмониторинга.
Обвиняемый, действуя по указанию сообщников, приехал в Ярославль и во дворе многоквартирного дома забрал у женщины более 2,1 млн руб. После этого его задержали.
Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.