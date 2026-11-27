Резиденты промпарков перечислили в бюджет Татарстана 25,37 млрд рублей
В федеральный бюджет за девять месяцев поступило 84,47 млрд рублей
Резиденты пяти индустриальных парков и технопарка в сфере высоких технологий Татарстана за январь—сентябрь 2026 года перечислили в консолидированный бюджет республики 25,37 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба Минфина республики.
Поступления налогов и сборов от резидентов в федеральный бюджет за тот же период составили 84,47 млрд руб.
Речь идет об «ОЭЗ „Алабуга“», «Алабуга-2. Нефтехимия», «ИнноПарк», «Лаишево», «Этилен-600» и «Северные ворота». По итогам девяти месяцев выполнены предусмотренные их паспортами показатели выручки, числа резидентов и высокопроизводительных рабочих мест, добавленной стоимости и бюджетных платежей.
Как пояснили в министерстве, выполнение этих показателей позволяет возмещать из федерального бюджета затраты на создание, модернизацию и реконструкцию инфраструктуры парков.
Ранее депутат Госсовета Удмуртии Юрий Балахонцев заявил, что особая экономическая зона «Алабуга» в Татарстане «практически полностью высосала трудовые резервы» из приграничных районов республики.