По версии следствия, в августе 2023 года полицейский, стремясь улучшить показатели раскрываемости, организовал инсценировку незаконного оборота боеприпасов. Для этого он привлек жителя поселка Сингапай, не причастного к преступлению, передал ему 19 охотничьих патронов, а затем изъял часть из них во время постановочного личного досмотра.