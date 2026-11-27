Экс-полицейский из Югры получил 12 лет колонии за незаконный оборот боеприпасов
Нефтеюганский районный суд приговорил бывшего заместителя начальника отдела уголовного розыска местного ОМВД к 12 годам колонии строгого режима. Полицейский инсценировал преступление ради улучшения показателей раскрываемости, а в качестве вознаграждения передал его участнику наркотики, сообщили в объединенной пресс-службе судов ХМАО-Югры.
По версии следствия, в августе 2023 года полицейский, стремясь улучшить показатели раскрываемости, организовал инсценировку незаконного оборота боеприпасов. Для этого он привлек жителя поселка Сингапай, не причастного к преступлению, передал ему 19 охотничьих патронов, а затем изъял часть из них во время постановочного личного досмотра.
В качестве вознаграждения бывший сотрудник полиции передал мужчине 0,795 г наркотиков, что является значительным размером. О действиях полицейского стало известно после обращения жителя поселка в органы ФСБ. Доказательствами по делу также стали аудиозаписи разговоров, изъятые боеприпасы и наркотики.
Суд признал бывшего полицейского виновным в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), незаконном обороте боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ) и незаконном сбыте наркотиков (п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ). Помимо лишения свободы, ему запретили занимать должности в правоохранительных органах в течение двух с половиной лет и лишили звания капитана полиции. Кроме того, с осужденного взыскали 30,1 тыс. руб. процессуальных издержек.
Осужденный обжаловал приговор, однако суд апелляционной инстанции оставил его без изменения. Решение вступило в законную силу.