В Адыгее капитально отремонтировали мост через реку Улька
В Гиагинском районе Адыгеи завершили капитальный ремонт моста через реку Улька на региональной автомобильной дороге Белореченск — Гиагинская — Дружба. Работы выполнили в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили «Ъ-Кубань» в региональном минстрое.
Необходимость ремонта определили по результатам диагностики: техническое состояние сооружения оценили как предаварийное. Обследование выявило дефекты и значительный износ отдельных конструктивных элементов.
На время работ подрядчик построил временный мост с подъездами, после чего демонтировал старое сооружение. Затем специалисты устроили фундаменты опор и ригели, смонтировали балки пролетного строения, обновили дорожное полотно, установили тротуарные блоки и уложили асфальтобетонное покрытие. По данным подрядной организации минстроя «Адыгеяавтодор», ремонт позволил восстановить основные конструктивные элементы моста и привести его в нормативное состояние.
«В Адыгее последовательно обновляем дорожную инфраструктуру, уделяя особое внимание объектам, которые нуждаются в комплексном восстановлении. Капитальный ремонт мостов и дорог позволяет повысить безопасность движения, улучшить качество транспортного сообщения и обеспечить более комфортные условия для жителей»,— отметил начальник отдела строительства «Адыгеяавтодора» Павел Бахтин.
Ранее, в 2025 году, в Адыгее капитально отремонтировали и обновили пять мостов общей протяженностью около 887 м. В частности, в Гиагинском районе полностью реконструировали мост через реку Фарс, построенный в 1960-х годах и утративший несущую способность. Стоимость работ составила 176,8 млн руб. Еще один крупный объект — мост через реку Ходзь в Кошехабльском районе протяженностью 219 пог. м, ремонт которого завершили в 2024 году. На эти работы направили порядка 318 млн руб.