Ранее, в 2025 году, в Адыгее капитально отремонтировали и обновили пять мостов общей протяженностью около 887 м. В частности, в Гиагинском районе полностью реконструировали мост через реку Фарс, построенный в 1960-х годах и утративший несущую способность. Стоимость работ составила 176,8 млн руб. Еще один крупный объект — мост через реку Ходзь в Кошехабльском районе протяженностью 219 пог. м, ремонт которого завершили в 2024 году. На эти работы направили порядка 318 млн руб.