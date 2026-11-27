Иван Носков до перехода в Самару с декабря 2018 года по октябрь 2024 года возглавлял администрацию Дзержинска Нижегородской области, а в декабре 2020 года был переизбран на этот пост. Годом ранее, в 2018-м, он работал заместителем главы администрации Нижнего Новгорода, курируя вопросы ЖКХ, инфраструктуры и благоустройства. С ноября 2015 года по май 2017 года Иван Носков занимал должность вице-мэра Иркутска, а в мае 2014 года был назначен министром жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.