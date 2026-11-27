Глава Самары покинет пост 1 декабря
Иван Носков напишет заявление об уходе с поста главы Самары в понедельник, 30 ноября. Об этом сообщил источник «Ъ-Волга», знакомый с ситуацией.
Во вторник, 1 декабря, Самарская городская дума рассмотрит вопрос о досрочном сложении полномочий Ивана Носкова. Вопрос включен в повестку заседания городского парламента.
Отставку главы Самары анонсировал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в региональном правительстве 2 ноября. Источник «Ъ-Волга» сообщал, что чиновник перейдет на новую должность, но информация оказалась ложной. Сам Иван Носков никак не комментировал свою предстоящую отставку.
В ноябре 2024 года чиновник был назначен исполняющим обязанности главы Самары. Этому предшествовала отставка прежнего мэра Елены Лапушкиной, которая заняла пост регионального омбудсмена.
По итогам конкурсного отбора депутаты Самарской городской думы поддержали кандидатуру Ивана Носкова 26 декабря 2024 года. После этого он был назначен главой города.
Иван Носков до перехода в Самару с декабря 2018 года по октябрь 2024 года возглавлял администрацию Дзержинска Нижегородской области, а в декабре 2020 года был переизбран на этот пост. Годом ранее, в 2018-м, он работал заместителем главы администрации Нижнего Новгорода, курируя вопросы ЖКХ, инфраструктуры и благоустройства. С ноября 2015 года по май 2017 года Иван Носков занимал должность вице-мэра Иркутска, а в мае 2014 года был назначен министром жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.
Кроме того, в разное время он работал в правительстве Красноярского края, Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом и правительстве Московской области.